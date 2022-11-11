Воля, Батрутдинов и Кравец заявили об уходе из Comedy Club вслед за Харламовым
Напомним, что сначала уход Харламова объяснялся его нездоровьем, однако позже комик заявил, что уступает свое место молодым. Первый выпуск без Харламова вышел с новым соведущим Андреем Бебуришвили, который провел шоу с Павлом Волей.
9 ноября в соцсетях появилось официальное обращение резидентов клуба, в котором они заявили, что не будут участвовать в шоу без Харламова. Воля пояснил, что долгое время вел с ним Comedy Club, и Гарик стал его другом.
«Я без тебя не участвую», – заявил Воля, и эти же слова повторили многочисленные участники проекта.
Помимо Воли и Кравец, клуб покинули Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Антон Иванов, Костя Бутусов и ряд других «классических» звезд проекта.
Поклонники шоу принялись строить предположения о том, что же произошло в Comedy Club. В комментариях в соцсетях пользователи устроили бурные обсуждения, отмечая, что массовый уход артистов – крайне скандальное развитие ситуации. Другие отметили, что формат видео больше похож на промо-видео к новому шоу.