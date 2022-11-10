В четверг, 10 ноября, в столичном кинотеатре Coca Cola Plaza прошла премьера нашумевшего фильма «Жена Чайковского», который снял российский режиссер-оппозиционер Кирилл Серебренников. На премьеру пришли местные знаменитости, в том числе политик Андрес Анвельт.
ФОТО ⟩ В Таллинне прошла премьера нашумевшего фильма, который не покажут в России
На выдающегося композитора зритель весь фильм смотрит глазами его страдающей жены, которой сложно смириться с нетрадиционной ориентацией супруга. Американского актера Одина Байрона, который сыграл самого Чайковского, многие знают по сериалу «Интерны». Жену композитора Антонину играет Алена Михайлова. Она знакома зрителю по сериалу «Чики». Небольшую, но весьма смелую и необычную роль в картине также сыграла уроженка Эстонии Юлия Ауг.
Новый фильм Серебренникова начал свое триумфальное турне с успешного показа в Каннах. Критики единодушно отметили, что «Жена Чайковского» – самый зрелый и чувственный фильм кинорежиссера. Эта атмосферная и роскошно смонтированная, зрелищная драма стала заметным явлением конкурсной программы Каннского кинофестиваля. В первую очередь потому, что публика ожидала скандала из-за национальности режиссера и натуралистичности съемок. Эстония станет первой страной, где фильм можно будет увидеть в широком прокате уже начиная с этой недели.
«Это, безусловно, важный фильм для кинотеатров, которые сразу же согласились взять его к себе в программу», – говорит директор по развитию BestFilm Людмила Гостева.
«Жена Чайковского» – давний проект Кирилла Серебренникова. Режиссер задумал его еще десять лет назад и очень подробно изучал биографию великого композитора.
«Он действительно очень глубоко погрузился в эту историю. К сожалению, в связи со всеми событиями фильм в России в прокат не вышел и скорее всего не выйдет уже никогда», – отмечает Людмила Гостева.
Саунтдрек написал Oxxxymiron, рэпер также снялся в фильме, но в кадре его очень сложно узнать. Представитель BestFilm признается, что во время просмотра картины не узнала и Юлию Ауг.
«Она, конечно, гениальная актриса. Я только потом в титрах посмотрела, кого же она играет. Проведите и вы эксперимент, посмотрите, узнаете или нет», – говорит Людмила, а также предупреждает, что в фильме есть ну очень откровенные сцены.
Напомним, Кирилл Серебренников в России из-за своих либеральных взглядов стал персоной нон-грата, он активно принимал участие в протестных акциях, власти отправили его на полтора года под домашний арест, лишили театра под названием «Гоголь-центр» и вынудили покинуть страну. В настоящий момент режиссер проживает в Германии, где в Берлине успешно ставит свои спектакли.