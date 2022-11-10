КУПИТЕ? ⟩ Эстонский телеведущий придумал настольную игру 18+: долго с ней возился

Недавно перенесший инфаркт эстонский телеведущий Кристьян Йыэкалда сообщает в социальных сетях, что придумал собственную настольную игру. «Я работал над ней долгое время и наконец она закончена. Я обещал, что войду в мир контент-маркетинга», – сказал он порталу Elu24.
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Эстонский телеведущий придумал настольную игру 18+: долго с ней возился
Кристьян Йыкалда признался Elu24, что на самом деле он давно обдумывал эту идею и работал над ней последние несколько лет. «В конце концов, вам самим придется изобретать велосипед, никто не возьмет вас за руку и не скажет вам, как делать», – утверждает он.
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