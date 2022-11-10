КУПИТЕ? ⟩ Эстонский телеведущий придумал настольную игру 18+: долго с ней возился

Кристьян Йыкалда признался Elu24, что на самом деле он давно обдумывал эту идею и работал над ней последние несколько лет. «В конце концов, вам самим придется изобретать велосипед, никто не возьмет вас за руку и не скажет вам, как делать», – утверждает он.

В его голове проносились всевозможные игровые мысли, и за эти несколько лет Кристьяну стало ясно, что будет вторая, а также третья версии игры. «Потому что я совсем зеленый и новичок в этом мире, поэтому это заняло так много времени», – говорит он.