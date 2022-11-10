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«В какой-то момент я внезапно услышал свое имя…» Карл-Эрик Таукар оскорбил Роберта Сарве на вечеринке?

Таукар: «Цитата» в Eesti Ekspress не соответствует действительности
Кристийна Рейманд
«В какой-то момент я внезапно услышал свое имя…» Карл-Эрик Таукар оскорбил Роберта Сарве на вечеринке?
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Карл-Эрик Таукар и Роберт Сарв.
Карл-Эрик Таукар и Роберт Сарв. Фото: Kollaaž

В среду в Eesti Ekspress вышел материал о том, что Карл-Эрик Таукар сказал что-то очень неуместное о Роберте Сарве на вечеринке коллегии адвокатов. Обе стороны в один голос говорят, что это была просто забавная шутка. Но на этом дело не заканчивается, потому что Сарва совсем не устраивает история, опубликованная в Eesti Ekspress, пишет Elu24.

В среду в  Eesti Ekspress вышел материал о том, что в круизном порту состоялась ежегодная вечеринка коллегии адвокатов, на которой также присутствовал бывший адвокат и нынешний юрист Роберт Сарв.

Издание писало, что Карл-Эрик Таукар, который на вечеринке отвечал за музыкальную часть вместе со своей группой, обратился с приветствием к почти 400 адвокатам: «Хорошо, что среди вас больше нет Роберта Сарва!»

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