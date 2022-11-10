«В какой-то момент я внезапно услышал свое имя…» Карл-Эрик Таукар оскорбил Роберта Сарве на вечеринке?

В среду в Eesti Ekspress вышел материал о том, что Карл-Эрик Таукар сказал что-то очень неуместное о Роберте Сарве на вечеринке коллегии адвокатов. Обе стороны в один голос говорят, что это была просто забавная шутка. Но на этом дело не заканчивается, потому что Сарва совсем не устраивает история, опубликованная в Eesti Ekspress, пишет Elu24.