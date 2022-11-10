Кристиана, занимавшегося сексом с девушкой младше 14 лет, обвинили, в том числе, в подстрекательстве несовершеннолетнего к предложению сексуальных услуг за деньги. На прошлой неделе был оглашен приговор, согласно которому Кристиан должен провести в тюрьме четыре года и восемь месяцев, пишет Elu24. «Молодые люди в стадии становления могут не понимать последствий своих действий», – комментирует дело прокурор.