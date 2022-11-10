ФОТО И ВИДЕО ⟩ Вот это номер: ряженые станцевали с Каей Каллас в доме Стенбока

Десять ряженых вошли в дом с пением. Кая Каллас радостно открыла им дверь и впустила внутрь. «Будьте здоровы, будьте здоровы!» – сказал один ряженый и заметил: «Кажется, здесь хорошо живется!» «Кажется, у вас есть деньги, а счастье есть?» – спросил он и стал делиться удачей, бросая зерна.