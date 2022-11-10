Премьер-министр Кая Каллас поделилась с подписчиками в Instagram красивыми фотографиями и видео с Мартова дня, когда дом Стенбока посетили ряженые, пишет Elu24.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Вот это номер: ряженые станцевали с Каей Каллас в доме Стенбока
Вот это номер: ряженые станцевали с Каей Каллас в доме Стенбока
Десять ряженых вошли в дом с пением. Кая Каллас радостно открыла им дверь и впустила внутрь. «Будьте здоровы, будьте здоровы!» – сказал один ряженый и заметил: «Кажется, здесь хорошо живется!» «Кажется, у вас есть деньги, а счастье есть?» – спросил он и стал делиться удачей, бросая зерна.
Затем ряженые пустились в веселый танец и попросили премьер-министра тоже потанцевать. Кая Каллас в знак благодарности подарила ряженым корзину, полную конфет и яблок.
«Визит ряженых должен принести хороший урожай и удачу животноводству. В доме Стенбокабыли ряженые, устроили танцы и получили гостинцы», – пишет Кая Каллас в Instagram и спрашивает: «А к вам приходили ряженые?»
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