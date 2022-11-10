ПЯТЕРО УЖЕ СОГЛАСИЛИСЬ! ⟩ Финский фотохудожник срочно ищет нарвских мужчин, готовых раздеться догола и попозировать на природе

Традиция использования котеки пришла из Папуа-Новой Гвинеи, но Кеннет пытается это переосмыслить. Он изображает северных мужчин, которые готовы сделать котеку и экспериментировать со своим телом. В Финляндии, например, в проекте принял участие член парламента, а в Нарве в нем уже участвуют пятеро смелых мужчин.

«Следующим летом мы планируем открыть выставку фотографий в залах галереи NART, и пока еще есть несколько свободных мест для участия», – говорится в Фейсбук-сообществе Нарвской арт-резиденции.

КОНТАКТ КЕННЕТА Если вы знаете человека из Нарвы, который может быть заинтересован, пожалуйста, свяжитесь с Кеннетом: +358 457 342 9284 (Telegram), info@kenbam.com, www.kenbam.com.

«Недавно Кеннет получил государственную премию Финляндии за работу Johan и мы знаем, что будучи резидентом НАРТа он делает важную работу! Мы признаем тех смелых людей, которые открыты для экспериментов наших художников, и будем надеяться, что все остальные будут уважать их смелость и отвагу!» – говорится в объявлении.

Комментаторы принялись активно обсуждать сей призыв, большинство людей не понимает смысла этого проекта. Так, Елизавета написала: «Не понимаю сего действа?! Много ума не нужно, чтобы выдумать подобный проект, отвратительно, не вижу смысла в таком искусстве, скорее извращенное понятие». Кто-то из комментаторов посоветовал фотохудожнику поехать на саммит G-20, ведь там точно будет хороший контент.