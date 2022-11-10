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ПЯТЕРО УЖЕ СОГЛАСИЛИСЬ! ⟩ Финский фотохудожник срочно ищет нарвских мужчин, готовых раздеться догола и попозировать на природе

Limon.ee
Финский фотохудожник срочно ищет нарвских мужчин, готовых раздеться догола и попозировать на природе
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Фото: Кеннет Бамберг/Narva Art Residency

В Нарвской арт-резиденции круглый год живут художники из разных уголков мира. Они приезжают в Нарву, чтобы работать над своими творческими проектами, куда часто активно вовлекают местное население. Сейчас здесь проживает финский фотохудожник Кеннет Бамберг, который работает над проектом Koteka Impressions.

Традиция использования котеки пришла из Папуа-Новой Гвинеи, но Кеннет пытается это переосмыслить. Он изображает северных мужчин, которые готовы сделать котеку и экспериментировать со своим телом. В Финляндии, например, в проекте принял участие член парламента, а в Нарве в нем уже участвуют пятеро смелых мужчин.

«Следующим летом мы планируем открыть выставку фотографий в залах галереи NART, и пока еще есть несколько свободных мест для участия», – говорится в Фейсбук-сообществе Нарвской арт-резиденции. 

КОНТАКТ КЕННЕТА

Если вы знаете человека из Нарвы, который может быть заинтересован, пожалуйста, свяжитесь с Кеннетом: +358 457 342 9284 (Telegram), info@kenbam.com, www.kenbam.com.

«Недавно Кеннет получил государственную премию Финляндии за работу Johan и мы знаем, что будучи резидентом НАРТа он делает важную работу! Мы признаем тех смелых людей, которые открыты для экспериментов наших художников, и будем надеяться, что все остальные будут уважать их смелость и отвагу!» – говорится в объявлении. 

Комментаторы принялись активно обсуждать сей призыв, большинство людей не понимает смысла этого проекта. Так, Елизавета написала: «Не понимаю сего действа?! Много ума не нужно, чтобы выдумать подобный проект, отвратительно, не вижу смысла в таком искусстве, скорее извращенное понятие». Кто-то из комментаторов посоветовал фотохудожнику поехать на саммит G-20, ведь там точно будет хороший контент. 

Смотрите публикацию и фото ниже!

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