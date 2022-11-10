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Разговор преподавателя Таллиннского университета со студенткой стоил ему работы

Мерилин Няреп Кетлин Крузе
Разговор преподавателя Таллиннского университета со студенткой стоил ему работы
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Фото: Eero Vabamägi

На прошлой неделе в Таллиннском университете стало известно о случае, который повлек за собой увольнение преподавателя. В настоящее время университет подтверждает, что трудовые отношения с преподавателем прекращены. «Все это произошло очень неожиданно для меня, но все прошло мирно», – сказал лектор редакции.

На прошлой неделе мы писали о том, как студент Таллиннского университета поделилась в социальных сетях разговором с преподавателем, в результате чего администрация Таллиннского университета отстранила преподавателя от преподавания до выяснения ситуации. 

Руководитель отдела коммуникаций университета Рейн Олеск теперь подтверждает, что преподаватель был уволен по соглашению сторон. «Руководство Института гуманитарных наук Таллиннского университета в прошлую пятницу провело беседу и с преподавателем, и со студентом. В результате переговоров руководство института и данный преподаватель пришли к решению прекратить трудовые отношения с 7 ноября 2022 года по взаимному согласию», – заявил Олеск.

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