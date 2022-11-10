Разговор преподавателя Таллиннского университета со студенткой стоил ему работы

На прошлой неделе в Таллиннском университете стало известно о случае, который повлек за собой увольнение преподавателя. В настоящее время университет подтверждает, что трудовые отношения с преподавателем прекращены. «Все это произошло очень неожиданно для меня, но все прошло мирно», – сказал лектор редакции.