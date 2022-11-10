На прошлой неделе в Таллиннском университете стало известно о случае, который повлек за собой увольнение преподавателя. В настоящее время университет подтверждает, что трудовые отношения с преподавателем прекращены. «Все это произошло очень неожиданно для меня, но все прошло мирно», – сказал лектор редакции.
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Разговор преподавателя Таллиннского университета со студенткой стоил ему работы
Разговор преподавателя Таллиннского университета со студенткой стоил ему работы
На прошлой неделе мы писали о том, как студент Таллиннского университета поделилась в социальных сетях разговором с преподавателем, в результате чего администрация Таллиннского университета отстранила преподавателя от преподавания до выяснения ситуации.
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