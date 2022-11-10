Как приготовить макароны без кастрюли: учитесь!

Но знали ли вы, что приготовить макароны без кастрюли вполне возможно? Отварите их в сковороде или же запеките в духовке. Вкуснейшее блюдо вам обеспечено!

Привычную посуду действительно можно заменить обычной сковородой, если вы хотите отварить их или же стушить. Также для приготовления макарон можно использовать духовку, сэкономив при этом кучу времени.

Два лучших способа приготовить макароны без кастрюли Сковородка или духовка

Оказывается, чтобы отварить макароны, достаточно иметь одну сковороду. Она значительно ускоряет этот процесс. Дело в том, что площадь сковороды больше, нежели кастрюли. Так как жидкости в ней помещается небольшое количество, то закипает она быстрее. Макароны варятся в сковороде в течение нескольких минут. Важно лишь их не забывать помешивать.

Приготовить макароны, не используя кастрюлю, можно и в духовке. Это довольно простой способ, который не требует вашего непосредственного присутствия и контроля. Отправляете макароны в духовой шкаф с вкусной заливкой, а через 40 минут подаете на стол аппетитное блюдо.

Макароны с томатами и зеленью

При помощи сковородки вы можете как сварить макароны, так и стушить их. В обоих случаях результат будет одинаковым – ужин понравится всем. Экспериментируйте с добавками, готовя макароны на сковороде. Используйте морепродукты, мясо и овощи, чтобы подарить блюду потрясающий вкус и аромат.

Необходимые ингредиенты: