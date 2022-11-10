Практически все хозяйки для приготовления макарон используют кастрюлю. И это неудивительно. Ведь такой способ варки считается традиционным, пишет sovkusom.ru.
Как приготовить макароны без кастрюли: учитесь!
Но знали ли вы, что приготовить макароны без кастрюли вполне возможно? Отварите их в сковороде или же запеките в духовке. Вкуснейшее блюдо вам обеспечено!
Оказывается, чтобы отварить макароны, достаточно иметь одну сковороду. Она значительно ускоряет этот процесс. Дело в том, что площадь сковороды больше, нежели кастрюли. Так как жидкости в ней помещается небольшое количество, то закипает она быстрее. Макароны варятся в сковороде в течение нескольких минут. Важно лишь их не забывать помешивать.
При помощи сковородки вы можете как сварить макароны, так и стушить их. В обоих случаях результат будет одинаковым – ужин понравится всем. Экспериментируйте с добавками, готовя макароны на сковороде. Используйте морепродукты, мясо и овощи, чтобы подарить блюду потрясающий вкус и аромат.
Необходимые ингредиенты:
- 450 г макарон
- 1 луковица
- 2 помидора
- 0,5 пуч. петрушки
- 3 зуб. чеснока
- подсолнечное масло по вкусу
- соль по вкусу
- 0, 5 ч. л. прованских трав
- черный молотый перец по вкусу
- 350 мл воды
Способ приготовления:
Хорошенько моем помидоры. Нарезаем их небольшими кубиками. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем томаты и чеснок к луку. Всё перемешиваем. Обжариваем на сковороде в течение 5 минут на среднем огне.
Всыпаем макароны. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Убавляем немного огонь. Добавляем соль, черный перец и прованские травы. Вливаем горячую воду. Доводим всё до кипения.
Накрываем крышкой и готовим в течение 10–15 минут, доливая при необходимости воду.
Промываем петрушку. Измельчаем ее. Добавляем зелень к макаронам. Хорошенько всё перемешиваем и оставляем под крышкой на 2 минуты. Готово!
Запеканка из макарон с ветчиной
Если у вас есть совсем немного времени на приготовление, используйте духовку. Для этого вам стоит лишь выложить макароны в форму, добавить заливку и отправить всё запекаться. Минимум хлопот.
Необходимые ингредиенты:
- 200 г ветчины
- 250 г макарон
- 150 г твердого сыра
- петрушка по вкусу
- 2 яйца
- 300 мл воды
- 300 мл молока
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 1 ст. л. подсолнечного масла
Способ приготовления:
В глубокой миске взбиваем яйца с солью и перцем. Вливаем воду и молоко. Тщательно всё перемешиваем.
Форму для выпекания смазываем подсолнечным маслом. Выкладываем первым слоем макароны, сверху помещаем ветчину, равномерно ее распределяя. Заливаем всё молочной смесью.
Сверху посыпаем натертым сыром. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40–45 минут. Посыпаем блюдо рубленой зеленью и подаем к столу.
Попробуйте приготовить макароны неклассическим способом. Запеките их с сыром и ветчиной либо же стушите в сковороде с томатами и зеленью. Так вам удастся разнообразить свое меню необычайно простыми и в то же время очень вкусными блюдами.