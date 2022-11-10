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Как приготовить макароны без кастрюли: учитесь!

Limon.ee
Как приготовить макароны без кастрюли: учитесь!
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Макароны. Иллюстративное фото
Макароны. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Практически все хозяйки для приготовления макарон используют кастрюлю. И это неудивительно. Ведь такой способ варки считается традиционным, пишет sovkusom.ru.

Но знали ли вы, что приготовить макароны без кастрюли вполне возможно? Отварите их в сковороде или же запеките в духовке. Вкуснейшее блюдо вам обеспечено!

Привычную посуду действительно можно заменить обычной сковородой, если вы хотите отварить их или же стушить. Также для приготовления макарон можно использовать духовку, сэкономив при этом кучу времени.
Два лучших способа приготовить макароны без кастрюли
 
Сковородка или духовка

Оказывается, чтобы отварить макароны, достаточно иметь одну сковороду. Она значительно ускоряет этот процесс. Дело в том, что площадь сковороды больше, нежели кастрюли. Так как жидкости в ней помещается небольшое количество, то закипает она быстрее. Макароны варятся в сковороде в течение нескольких минут. Важно лишь их не забывать помешивать.

Приготовить макароны, не используя кастрюлю, можно и в духовке. Это довольно простой способ, который не требует вашего непосредственного присутствия и контроля. Отправляете макароны в духовой шкаф с вкусной заливкой, а через 40 минут подаете на стол аппетитное блюдо.
 
Макароны с томатами и зеленью

При помощи сковородки вы можете как сварить макароны, так и стушить их. В обоих случаях результат будет одинаковым – ужин понравится всем. Экспериментируйте с добавками, готовя макароны на сковороде. Используйте морепродукты, мясо и овощи, чтобы подарить блюду потрясающий вкус и аромат.

Необходимые ингредиенты:

  • 450 г макарон
  • 1 луковица
  • 2 помидора
  • 0,5 пуч. петрушки
  • 3 зуб. чеснока
  • подсолнечное масло по вкусу
  • соль по вкусу
  • 0, 5 ч. л. прованских трав
  • черный молотый перец по вкусу
  • 350 мл воды

Способ приготовления:

Очищаем репчатый лук и мелко его нарезаем. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней лук в течение 2–3 минут.

Хорошенько моем помидоры. Нарезаем их небольшими кубиками. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем томаты и чеснок к луку. Всё перемешиваем. Обжариваем на сковороде в течение 5 минут на среднем огне.

Всыпаем макароны. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Убавляем немного огонь. Добавляем соль, черный перец и прованские травы. Вливаем горячую воду. Доводим всё до кипения.

Накрываем крышкой и готовим в течение 10–15 минут, доливая при необходимости воду.

Промываем петрушку. Измельчаем ее. Добавляем зелень к макаронам. Хорошенько всё перемешиваем и оставляем под крышкой на 2 минуты. Готово!

Запеканка из макарон с ветчиной

Если у вас есть совсем немного времени на приготовление, используйте духовку. Для этого вам стоит лишь выложить макароны в форму, добавить заливку и отправить всё запекаться. Минимум хлопот.

Необходимые ингредиенты:

  • 200 г ветчины
  • 250 г макарон
  • 150 г твердого сыра
  • петрушка по вкусу
  • 2 яйца
  • 300 мл воды
  • 300 мл молока
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 1 ст. л. подсолнечного масла

Способ приготовления:

Нарезаем ветчину небольшими кубиками. На крупной терке натираем твердый сыр. Промываем петрушку и измельчаем ее.

В глубокой миске взбиваем яйца с солью и перцем. Вливаем воду и молоко. Тщательно всё перемешиваем.

Форму для выпекания смазываем подсолнечным маслом. Выкладываем первым слоем макароны, сверху помещаем ветчину, равномерно ее распределяя. Заливаем всё молочной смесью.

Сверху посыпаем натертым сыром. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40–45 минут. Посыпаем блюдо рубленой зеленью и подаем к столу.

Попробуйте приготовить макароны неклассическим способом. Запеките их с сыром и ветчиной либо же стушите в сковороде с томатами и зеленью. Так вам удастся разнообразить свое меню необычайно простыми и в то же время очень вкусными блюдами.

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