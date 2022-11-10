Все быстро станет чистым: топ-4 важных правила для профессиональной уборки квартиры или дома

Правило №3

Этим правилом пользуются многие, но есть и такие люди, которые этого не знают. Так что лучше акцентировать внимание на этом пункте.

Прежде чем вы начнете вытирать пыль на полках, нужно вытрусить все шторы и тюль. Необязательно их снимать с карниза, можете просто хорошенько их потрепать, чтобы вся пыль отстала от них и осела на полу и других поверхностях. Только после этого вы можете начинать вытирать пыль. Так как если не вытрусить тюль и шторы, то вытирание пыли будет бессмысленным.

Точно также не нужно мыть пол, если предварительно вы не пропылесосили или не подмели.

Важно! Если у вас нет пылесоса и вам приходится подметать веником, то лучше вытирать пыль после того, как вы подмели. Таким образом вы сможете избавиться от большего количества пыли, которая поднимается в воздух при подметании и оседает на разных поверхностях. Если у вас есть пылесос, то пыль можно вытереть и до работы с ним. В этом случае по очередность действий не является критически важной.