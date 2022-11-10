Бывший муж порноактрисы Берковой, актер Стоянов, умер от передозировки

Несколько часов назад Андрею Стоянову стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать актера и констатировали смерть. Предварительно, мужчина скончался от передозировки наркотиками.

Артисту было 48 лет. За его плечами 117 работ в кино – Андрей снялся в «Триггере», «Дылдах, «Докторе Рихтере».