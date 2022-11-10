Утром 10 ноября из жизни ушел актер Андрей Стоянов. У экс-супруга Елены Берковой внезапно остановилось сердце, пишет Starhit.
Бывший муж порноактрисы Берковой, актер Стоянов, умер от передозировки
Бывший муж порноактрисы Берковой, актер Стоянов, умер от передозировки
Несколько часов назад Андрею Стоянову стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать актера и констатировали смерть. Предварительно, мужчина скончался от передозировки наркотиками.
Артисту было 48 лет. За его плечами 117 работ в кино – Андрей снялся в «Триггере», «Дылдах, «Докторе Рихтере».
Стоянов был женат на Елене Берковой, правда, брак со скандальной звездой продлился всего год. После разрыва с экс-участницей «ДОМа-2» актер больше не женился.