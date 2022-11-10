ТЫ ВЕНЕРА – Я ЮПИТЕР ⟩ Фигуристка Камила Валиева встречается с певцом Ваней Дмитриенко!

До знакомства с Дмитриенко Камила делилась, что ей нравились его песни. «Фанатка, которая смогла», — говорили о ней фолловеры, узнав, что ребята стали общаться.

16-летний Ваня даже приходил на прокаты Камилы и, конечно же, переживал, как и вся страна, во время допингового скандала вокруг нее. Спустя время парень пригласил Валиеву сняться в клипе на песню «Сила притяжения». На съемках он даже сделал ей предложение.