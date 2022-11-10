Камила Валиева проводила много времени с Ваней Дмитриенко. Музыкант приходил и на ее день рождения. Теперь вскрылось, что фигуристка и артист встречаются, пишет Starhit.
ТЫ ВЕНЕРА – Я ЮПИТЕР ⟩ Фигуристка Камила Валиева встречается с певцом Ваней Дмитриенко!
Фигуристка Камила Валиева встречается с певцом Ваней Дмитриенко!
До знакомства с Дмитриенко Камила делилась, что ей нравились его песни. «Фанатка, которая смогла», — говорили о ней фолловеры, узнав, что ребята стали общаться.
16-летний Ваня даже приходил на прокаты Камилы и, конечно же, переживал, как и вся страна, во время допингового скандала вокруг нее. Спустя время парень пригласил Валиеву сняться в клипе на песню «Сила притяжения». На съемках он даже сделал ей предложение.
К слову, Ваня в прошлом месяце был в отношениях с блогершей Сашей Айс. Тогда фанатки исполнителя хита «Венера-Юпитер» завидовали ей. «Всем бы девочкам, такого же заботливого парня как Ваня, вы милашки», — восхищались они.
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