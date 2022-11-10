ЭТО БУДЕТ МОЩНО ⟩ 12 ноября таллиннцы погрузятся в «Разгоны»

Разгоны – это свежий и набирающий популярность юмористический формат, в котором несколько комиков прямо на сцене в режиме импровизации придумывают и «добивают» новые шутки, делятся увлекательными историями и напрямую общаются со зрителями.

Важный аспект этого проекта – вовлеченность зрительного зала в процесс создания контента. Зрители могут предлагать свои темы для обсуждения, участвовать в создании шуток и, разумеется, своими реакциями создавать позитивную творческую атмосферу. Главная «фишка» формата – полная импровизация, всё что происходит на сцене рождается здесь и сейчас.

Получившийся материал комики потом смогут использовать в своих выступлениях, либо как основу для создания новых юмористических историй. В будущем планируется также видеосъёмка проекта для Youtube и других платформ.

В этот раз в «Разгонах» примут участие 4 комика объединения «Tallinn Stand Up», уже знакомые столичному зрителю – Антон Герасимов, Александр Марголин, Денис Иванов и Алексей Петров. Tallinn Stand Up – это объединение опытных комиков из всех стран Балтии, которые уже на протяжении 6 лет продвигают разнообразные юмористические проекты в нашем регионе, и не только. В активе ребят – сотни открытых микрофонов, концертов и сотрудничество со звёздами жанра Stand Up мировой величины.