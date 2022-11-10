ПРАЗДНИК В ПАРИЖЕ ⟩ Оперная певица Элина Нечаева отмечает день рождения!

10 ноября оперная певица Элина Нечаева отмечает свой 31-й день рождения. Портал Elu24 застал именинницу в аэропорту. «Я собираюсь провести свой день рождения с семьей в Париже», – с радостью рассказывает Нечаева.

Но наслаждаться романтическим Парижем ей придется недолго. «Я лечу буквально на один день: мы отпразднуем и прилетим обратно», – говорит она. У оперной певицы уже запланированы выступления на выходные.