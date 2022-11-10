Сорван самый большой джекпот в истории: два миллиарда долларов

Американская лотерея Powerball объявила, что в Калифорнии кто-то выиграл самый большой джекпот в истории: сумма составила рекордные $1,9 миллиарда, но выросла до $2,04 миллиарда к моменту розыгрыша.

Представители розыгрыша заявили, что как минимум в одном билете последнего тиража совпали все цифры. Имя обладателя счастливого билета пока не сообщается. Известно лишь, что приобрел он его недалеко от Лос-Анджелеса, в Калифорнии. Причем шансы на выигрыш такой суммы, по данным Powerball, составлял один к 292,2 миллиона.

У победителя есть возможность выбрать единовременный платеж, который составит $997,6 млн до выплаты налогов, либо получить полную сумму в виде ежегодных выплат, которые перечисляются в течение 29 лет.

В течение последних трех месяцев никто не мог угадать заветные шесть чисел, и поэтому сумма приза неуклонно росла.