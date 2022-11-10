Важный знак судьбы: астролог Василиса Володина назвала цвет, который принесет счастье до конца ноября

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале делает не только прогнозы на будущее, но и дает рекомендации, как жить в соответствии с расположением небесных светил. Так, совсем скоро мы вступим в период Венеры в конце Скорпиона и начале Стрельца, а значит, преобладающим цветом будет фиолетовый.

Именно этот цвет будет доминировать ближайшие 3 недели – до самого конца ноября. Так что если маникюр у вас держится долго, то можно сейчас делать ставку именно на фиолетовый, и будете в тренде почти месяц. Только оттенок будет меняться в зависимости от солнечно-лунной фазы: с 10 по 16 ноября фиолетовый имеет глубокий, насыщенный, темноватый. «Встретил человека в таком цвете и… загадай желание. Но еще лучше отнесись к этому, как к важному знаку судьбы. Увидел – подумай!» – отметила Василиса Володина в своем телеграм-канале.