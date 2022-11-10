Прите как танк: нумеролог составила прогноз на «зеркальный день» в ноябре

По словам нумеролога, зеркальная дата 11 ноября 2022 принесет больше позитива, чем негатива. Энергетически сильного дня не стоит бояться. Он подарит удачу тем, кто готов действовать.

«Это энергетически сильный день. Обратим внимание, из каких чисел состоит дата. Сразу бросается в глаза единица. Она открывает нумерологический ряд. Это число говорит нам о лидерстве, силе воли. Хороши будут любые начинания. Открыто заявляйте о своих желаниях, не бойтесь дискутировать и убеждать всех в своей правоте, проявите смелость и открытость. Прите как танк, любая цель по плечу», – отметила нумеролог.