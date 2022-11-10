ЗА ЭТО ПЛАТЯТ! ⟩ Эстонский музыкант публикует порнографические снимки в Onlyfans: люди мечтали увидеть меня голым

Делать свои эротические или даже порнографические фотографии и размещать их в интернете, как правило, очень плохая идея, но более 30 эстонцев зарабатывают на этом на платформе Onlyfans. Передача Pealtnägija («Очевидец») поговорила с тремя местными звездами Onlyfans и выяснила, что деньги – не единственная причина, по которой они выставляют себя напоказ, пишет Elu24.

Онлайн-платформа Onlyfans была создана в Лондоне в 2016 году. Первоначально там публиковали фитнес- и кулинарные видео, но вскоре в этой соцсети стал преобладать контент для взрослых. Эта платформа сделала для мира примерно то же, что и приложения для вызова такси. Во время короны Onlyfans быстро развивался и сейчас насчитывает 1,5 миллиона создателей контента и 150 миллионов платящих подписчиков.