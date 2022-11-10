53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон стала героиней американского глянцевого издания Allure. Снимки знаменитости опубликованы 9 ноября на странице журнала в Инстаграме, пишет gordonua.com.
СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ! ⟩ Она такая классная: 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе
Она такая классная: 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе
На обложке она запечатлена в черном микролифе.
Во время съемки актриса сменила несколько образов. На одном из фото она позирует в комбинезоне свободного кроя без белья.