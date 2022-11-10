Проклятие бриллиантов? Племянница Людмилы Зыкиной умерла при загадочных обстоятельствах

Екатерина скончалась в конце октября, но об этом стало известно лишь сейчас. Факт гибели подтвердил ее адвокат. «Мы с Катей закончили работу в 2020 году. Я знаю, что она умерла. Но не готов раскрывать детали», – сказал он.

В последние годы племянница Зыкиной жила в Пензенской области. Есть версии, что ее смерть связана с криминалом. Однако близкая подруга сообщила, что она страдала от болезней. «Я сама в шоке от этого известия, да. Я ведь со дня ее рождения знала. Но в ее родне люди больные, и у нее три заболевания было», – утвердила знакомая.