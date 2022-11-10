Появилась информация, что родственница Людмилы Зыкиной умерла. Однако обстоятельства смерти племянницы звезды насторожили публику, пишет «Стархит».
Проклятие бриллиантов? Племянница Людмилы Зыкиной умерла при загадочных обстоятельствах
Проклятие бриллиантов? Племянница Людмилы Зыкиной умерла при загадочных обстоятельствах
Екатерина скончалась в конце октября, но об этом стало известно лишь сейчас. Факт гибели подтвердил ее адвокат. «Мы с Катей закончили работу в 2020 году. Я знаю, что она умерла. Но не готов раскрывать детали», – сказал он.
В последние годы племянница Зыкиной жила в Пензенской области. Есть версии, что ее смерть связана с криминалом. Однако близкая подруга сообщила, что она страдала от болезней. «Я сама в шоке от этого известия, да. Я ведь со дня ее рождения знала. Но в ее родне люди больные, и у нее три заболевания было», – утвердила знакомая.
На программах, куда приглашали родственников артистки, Екатерина сетовала, что ей не досталось наследство. Женщина винила брата в том, что он не хотел с ней делиться богатством покойной Зыкиной, в том числе и украшениями. Так, племянница звезды оставшиеся годы жила скромно.