В соцсетях можно найти публикации и комментарии разочарованных клиентов о том, что интернет-магазин comfy.ee, продающий мебель, оставляет клиентов с пустыми карманами и без товара. «Мои родители говорили, что прозвище вора останется с ним навсегда», – говорит певец Карл Мадис, который полгода ждал заказанный диван, пишет Elu24.
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СОТНИ ОБМАНУТЫХ КЛИЕНТОВ ⟩ Известный эстонский певец, заказавший диван: за это время диван могли доставлен с Луны
Известный эстонский певец, заказавший диван: за это время диван могли доставлен с Луны
Интернет-магазин comfy.ee, завоевавший доверие покупателей, вызвал раздражение у многих своих клиентов, которые теперь собрались в Facebook, чтобы поделиться своими проблемами друг с другом. Неужели людей оставляют без товара и денег, потраченных на мебель?
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