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СОТНИ ОБМАНУТЫХ КЛИЕНТОВ ⟩ Известный эстонский певец, заказавший диван: за это время диван могли доставлен с Луны

Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Известный эстонский певец, заказавший диван: за это время диван могли доставлен с Луны
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Интернет-магазин Comfy.ee оставил многих покупателей с носом.
Интернет-магазин Comfy.ee оставил многих покупателей с носом. Фото: Elmo Riig/ kuvatõmmis Comfy.ee kodulehelt/ Elu24 kollaaž

В соцсетях можно найти публикации и комментарии разочарованных клиентов о том, что интернет-магазин comfy.ee, продающий мебель, оставляет клиентов с пустыми карманами и без товара. «Мои родители говорили, что прозвище вора останется с ним навсегда», – говорит певец Карл Мадис, который полгода ждал заказанный диван, пишет Elu24.

Интернет-магазин comfy.ee, завоевавший доверие покупателей, вызвал раздражение у многих своих клиентов, которые теперь собрались в Facebook, чтобы поделиться своими проблемами друг с другом. Неужели людей оставляют без товара и денег, потраченных на мебель?

Эстонский музыкант Карл Мадис оказался одним из тех, кто заказал диван в этом интернет-магазине за солидную сумму. «Я мог заплатить тремя частями, и мне сказали, что товар будет доставлен после первого платежа», – отмечает он. Предположительное время доставки должно было быть в начале апреля, но по сей день он так и не получил свой диван. «Диван не пришел ни после первого, ни второго, ни третьего платежа, до сих пор нет».

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