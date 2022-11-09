СОТНИ ОБМАНУТЫХ КЛИЕНТОВ ⟩ Известный эстонский певец, заказавший диван: за это время диван могли доставлен с Луны

Интернет-магазин comfy.ee, завоевавший доверие покупателей, вызвал раздражение у многих своих клиентов, которые теперь собрались в Facebook, чтобы поделиться своими проблемами друг с другом. Неужели людей оставляют без товара и денег, потраченных на мебель?

Эстонский музыкант Карл Мадис оказался одним из тех, кто заказал диван в этом интернет-магазине за солидную сумму. «Я мог заплатить тремя частями, и мне сказали, что товар будет доставлен после первого платежа», – отмечает он. Предположительное время доставки должно было быть в начале апреля, но по сей день он так и не получил свой диван. «Диван не пришел ни после первого, ни второго, ни третьего платежа, до сих пор нет».