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Куда пропала группа «Фрукты» из шоу «Вечерний Ургант»?

Limon.ee
Куда пропала группа «Фрукты» из шоу «Вечерний Ургант»?
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Последний выпуск шоу «Вечерний Ургант» вышел 21 февраля и с тех пор слухи вокруг будущего передачи не утихают, пишет RUS TVNET.

Кто-то из сотрудников «Вечернего Урганта» покинул Россию, другие ищут новые рабочие места, а кто-то уже нашёл другие проекты, не дожидаясь возвращения вечернего развлекательного шоу в эфир.

Так, например, группа «Фрукты», которая отвечала в «Вечернем Урганте» за весёлые песенки и перебивки, продолжает работать на российском телевидении. «Палач» пишет, что группа появилась в программе «Клуб Шаболовка 37», которая выходит на телеканале «Культура».

Эпизод с коллективом из «Вечернего Урганта» вышел 4 ноября. «Фрукты» выступали там в качестве гостей. «Да, это не каждый день, но зато и не по 15 секунд», – написали участники группы в своём Instagram.

Что касается шоу «Вечерний Ургант», то судьба передачи активно обсуждается с конца февраля. То появляется информация, что студию разобрали, то появляются слухи о возвращении передачи.

В начале октября продюсер Евгений Гуцал рассказывал, что команда проекта до сих пор получает зарплату от Первого канала, а Ургант готовит новогодний спецвыпуск.

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