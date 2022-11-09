Куда пропала группа «Фрукты» из шоу «Вечерний Ургант»?

Кто-то из сотрудников «Вечернего Урганта» покинул Россию, другие ищут новые рабочие места, а кто-то уже нашёл другие проекты, не дожидаясь возвращения вечернего развлекательного шоу в эфир.

Так, например, группа «Фрукты», которая отвечала в «Вечернем Урганте» за весёлые песенки и перебивки, продолжает работать на российском телевидении. «Палач» пишет, что группа появилась в программе «Клуб Шаболовка 37», которая выходит на телеканале «Культура».

Эпизод с коллективом из «Вечернего Урганта» вышел 4 ноября. «Фрукты» выступали там в качестве гостей. «Да, это не каждый день, но зато и не по 15 секунд», – написали участники группы в своём Instagram.

Что касается шоу «Вечерний Ургант», то судьба передачи активно обсуждается с конца февраля. То появляется информация, что студию разобрали, то появляются слухи о возвращении передачи.