В программе Rahva teenrid («Слуги народа» – прим. ред.) на Vikerraadio рассказывалось о том, как мерзнут чиновники в суперминистерстве, а в одном кабинете даже собралось несколько человек, потому что вместе теплее. В понедельник в программе Ringvaade ведущий Марко Рейкоп отправился на место, чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле. «Коридор между двумя домами абсолютно холодный, он не отапливается», – сказал Рейкоп. «Ситуация не так драматична, а народу не нравится, как ее изображают в прессе», – сказал порталу Elu24 вице-канцлер по вопросам административной политики Министерства финансов Каур Каяк.
ПЛЕД И ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ ⟩ Министр экономики из прохладных помещений: справимся и в 19 градусов, но нужно привыкнуть
В программе Ringvaade, вышедшей в эфир на ETV 7 ноября, министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут заявила, что, хотя она сама является большой любительницей тепла, жаловаться не на что. «Конечно, холодно. Необычно холодно, но и у нас необыкновенная зима. В Эстонии в случае энергетического кризиса необходимо реализовать некоторые меры, и я думаю, что государственный сектор должен быть примером», – говорит Сиккут. «Здесь не обязательно держать 22 градуса, справимся и в 19 градусов. Хотя к этому нужно привыкнуть», – говорит министр и добавляет, что в ее кабинете есть стол для совещаний, и когда проводятся три встречи подряд, в комнате уже становится теплее. Когда становится холоднее, Сиккут укутывается теплым пледом. Также помогают шерстяные носки и теплый свитер. «19 градусов позволяют работать в обычных условиях», – считает министр.