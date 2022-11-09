ПЛЕД И ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ ⟩ Министр экономики из прохладных помещений: справимся и в 19 градусов, но нужно привыкнуть

В программе Ringvaade, вышедшей в эфир на ETV 7 ноября, министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут заявила, что, хотя она сама является большой любительницей тепла, жаловаться не на что. «Конечно, холодно. Необычно холодно, но и у нас необыкновенная зима. В Эстонии в случае энергетического кризиса необходимо реализовать некоторые меры, и я думаю, что государственный сектор должен быть примером», – говорит Сиккут. «Здесь не обязательно держать 22 градуса, справимся и в 19 градусов. Хотя к этому нужно привыкнуть», – говорит министр и добавляет, что в ее кабинете есть стол для совещаний, и когда проводятся три встречи подряд, в комнате уже становится теплее. Когда становится холоднее, Сиккут укутывается теплым пледом. Также помогают шерстяные носки и теплый свитер. «19 градусов позволяют работать в обычных условиях», – считает министр.