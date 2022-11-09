Внимательный читатель прислал в редакцию портала Elu24 скриншот разыгрываемого в лотерею домика в Facebook. Он не верит, что кто-то действительно выиграет дом в лотерею. «Цель таких розыгрышей – побудить людей связаться с этой учетной записью, чтобы позже это использовать», – говорит специалист по коммуникациям Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак.
«Дарим небольшой дом случайному счастливчику»: слишком хорошо, чтобы быть правдой?
«У нас есть несколько домов, которые немного повреждены и имеют небольшие царапины, но все еще пригодны для проживания, мы не собираемся их продавать! Разыграем эти дома между людьми, которые поделятся нашим постом и напишут Valmis («Готово» – прим. ред.) до 10 ноября», – говорится в публикации на странице Väike Maja в Facebook.
Однако читатель, отправивший скриншот редакции Elu24, считает, что это какая-то лжелотерея и что ни у кого из тех, кто поделится постом, нет никакой надежды получить дом. Также в комментариях есть предупреждение, что это лохотрон. «Неужели люди не копают глубже и не читают эту страницу? О таких вещах говорилось очень много раз. Почему вы все верите в такую ерунду? Всегда стоит смотреть на посты на странице, подписчиков страницы и так далее», – отмечает один комментатор.
Однако, если поискать тот же пост в Facebook, вы уже найдете новый и более свежий. Содержание его такое же, но время на комментарии дается до 15 ноября.
Есть и другие подобные публикации, но они быстро исчезают. Нам едва удалось сделать скриншот одного из них, прежде чем он исчез.
В нем говорилось: «Мы рады сообщить, что отдаем маленький домик, который не может быть продан из-за мелких царапин и незначительных повреждений, все в хорошем состоянии, поэтому его получит случайный счастливчик, который поделится публикацией и напишет в комментариях Valmis до 10 ноября 2022 года».
С автором публикации редакция Elu24 не смогла связаться через сообщения в социальных сетях, а также нет никакой контактной информации.
Маарья Пунак, специалист по коммуникациям Департамента полиции и погранохраны, прокомментировала, что цель таких розыгрышей – заставить людей связаться с аккаунтом, чтобы потом это использовать.
«Например, они начинают общаться с этими людьми через аккаунт и предлагают возможность дешево купить какой-то предмет, которого на самом деле нет. Кроме того, мошенники могут изменить имя этой учетной записи и начать заниматься другой деятельностью, но если ваш друг добавил туда свой комментарий, это может придать уверенности в том, что вести дела с учетной записью безопасно», – приводит она примеры. Пунак добавляет, что лайки и комментарии к учетной записи, связанной с мошенничеством, способствуют виктимизации круга знакомых этого человека.
Как распознать фейковый аккаунт?
По словам Пунак, есть несколько способов выяснить, фейковый это аккаунт или нет, но наиболее очевидными из них являются неправильное имя учетной записи и грамматически неправильный текст. «Ни один честный бизнес не допустит таких ошибок», » добавляет она.
«Во-вторых, здесь не упоминается ни название компании, ни какая-либо другая информация. Разыгрывать вещи – это тоже маркетинг, и без указания того, кто их разыгрывает, в этом нет никакого смысла», – отмечает Пунак.
О такой учетной записи или публикации необходимо сообщить. Для этого нужно нажать на три точки в правом верхнем углу публикации и нажать «Пожаловаться на публикацию». По словам Пунак, также стоило бы предупредить своих друзей, чтобы меньше людей попадались на удочку мошенников.