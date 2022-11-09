«Дарим небольшой дом случайному счастливчику»: слишком хорошо, чтобы быть правдой?

«У нас есть несколько домов, которые немного повреждены и имеют небольшие царапины, но все еще пригодны для проживания, мы не собираемся их продавать! Разыграем эти дома между людьми, которые поделятся нашим постом и напишут Valmis («Готово» – прим. ред.) до 10 ноября», – говорится в публикации на странице Väike Maja в Facebook.

Однако читатель, отправивший скриншот редакции Elu24, считает, что это какая-то лжелотерея и что ни у кого из тех, кто поделится постом, нет никакой надежды получить дом. Также в комментариях есть предупреждение, что это лохотрон. «Неужели люди не копают глубже и не читают эту страницу? О таких вещах говорилось очень много раз. Почему вы все верите в такую ​​ерунду? Всегда стоит смотреть на посты на странице, подписчиков страницы и так далее», – отмечает один комментатор.

Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Однако, если поискать тот же пост в Facebook, вы уже найдете новый и более свежий. Содержание его такое же, но время на комментарии дается до 15 ноября.

Есть и другие подобные публикации, но они быстро исчезают. Нам едва удалось сделать скриншот одного из них, прежде чем он исчез.