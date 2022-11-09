На Youtube-канале «Разговорный жанр» появился выпуск, в котором принял участие Александр Долгополов, один из главных независимых комиков России. Он уехал в Эстонию после начала войны в Украине и открыто высказывается против действий российской власти.
Приехав в Эстонию, поняла, что мне как небинарной персоне, нужно поддерживающее комьюнити: комик Долгополов вступила в фк «Нарва Транс»
В выпуске шоу «А что случилось?» комики Алексей Шупляков и Александр Долгополов обсуждают «политику без новостей».
«Это экспериментальный выпуск, – начала Александр, – Мы заметили, что в каждом выпуске мы обсуждаем новости. Но в последнее время люди устали от новостей и нам уже тяжело их обсуждать, потому что раньше нам хотелось высказаться по этому поводу и казалось, что есть, что сказать. Раньше можно было дать комедийное осмысление новостям, сейчас непонятно даже, как это обсуждать. Мы решили на некоторое время отказаться от новостей, оставить только часть, где мы обсуждаем, как прошла наша неделя, ответы на комментарии наших зрителей и, если останется время, еще новости».
Комики рассказали, как прошла их неделя, и, что характерно, шутили.
Ближе к концу выпуска Александр, которая все время сидела в кофте, сказала, что ей жарко и она снимет кофту, под которой оказалась футболка формы футбольной команды «Нарва Транс» с фамилией комика.
«Когда я приехала в Эстонию, я поняла, что мне как небинарной персоне, нужно найти комьюнити, которое меня будет поддерживать. Оказалось, что в Нарве есть футбольная команда транс-людей «Нарва Транс», вот я вступила»,
– сказала Александр.
Напомним, комик Александр Долгополов совершил каминг-аут как небинарная персона. Соответствующий пост, написанный целиком в женском роде, был опубликован в соцсетях Долгополова 18 сентября. В Twitter комика указаны предпочтительные местоимения «он/они/она»