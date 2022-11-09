Приехав в Эстонию, поняла, что мне как небинарной персоне, нужно поддерживающее комьюнити: комик Долгополов вступила в фк «Нарва Транс»

«Это экспериментальный выпуск, – начала Александр, – Мы заметили, что в каждом выпуске мы обсуждаем новости. Но в последнее время люди устали от новостей и нам уже тяжело их обсуждать, потому что раньше нам хотелось высказаться по этому поводу и казалось, что есть, что сказать. Раньше можно было дать комедийное осмысление новостям, сейчас непонятно даже, как это обсуждать. Мы решили на некоторое время отказаться от новостей, оставить только часть, где мы обсуждаем, как прошла наша неделя, ответы на комментарии наших зрителей и, если останется время, еще новости».