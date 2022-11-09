Серьезным расследованием в новом клипе занялись два верных друга из Эстонии – рэперы Gameboy Tetris и Nublu. Они ищут пропавшего Стена. Куда же он подевался?
Эстонские рэперы Nublu и Gameboy Tetris ведут поиски: куда пропал Стен?
Эстонские рэперы Nublu и Gameboy Tetris ведут поиски: куда пропал Стен?
В песне поется о герое под именем Стен, с которым всегда весело, если он присутствует в компании, но с его участием часто ситуации выходят из-под контроля.
В новой песне рэперы не хотят прославлять плохой путь, но подчеркивают суровые реалии общества. О том, чем занимался Стен и куда завела его жизнь, можно догадаться по черно-белому клипу, выпущенному вместе с синглом.
«Мы каждый день узнаем друг о друге что-то новое. Часто наши вкусы и мнения совпадают, и нам не приходится тратить много времени на объяснения, как и что делать», – объяснил Gameboy Tetris, как складывается его сотрудничество и дружба с Nublu.
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