Эстонские рэперы Nublu и Gameboy Tetris ведут поиски: куда пропал Стен?

В песне поется о герое под именем Стен, с которым всегда весело, если он присутствует в компании, но с его участием часто ситуации выходят из-под контроля.

В новой песне рэперы не хотят прославлять плохой путь, но подчеркивают суровые реалии общества. О том, чем занимался Стен и куда завела его жизнь, можно догадаться по черно-белому клипу, выпущенному вместе с синглом.

«Мы каждый день узнаем друг о друге что-то новое. Часто наши вкусы и мнения совпадают, и нам не приходится тратить много времени на объяснения, как и что делать», – объяснил Gameboy Tetris, как складывается его сотрудничество и дружба с Nublu.