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Эстонские рэперы Nublu и Gameboy Tetris ведут поиски: куда пропал Стен?

Limon.ee
Эстонские рэперы Nublu и Gameboy Tetris ведут поиски: куда пропал Стен?
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Gameboy Tetris,
Gameboy Tetris, Фото: Rauno Liivand

Серьезным расследованием в новом клипе занялись два верных друга из Эстонии – рэперы Gameboy Tetris и Nublu. Они ищут пропавшего Стена. Куда же он подевался? 

В песне поется о герое под именем Стен, с которым всегда весело, если он присутствует в компании, но с его участием часто ситуации выходят из-под контроля. 

В новой песне рэперы не хотят прославлять плохой путь, но подчеркивают суровые реалии общества. О том, чем занимался Стен и куда завела его жизнь, можно догадаться по черно-белому клипу, выпущенному вместе с синглом.

«Мы каждый день узнаем друг о друге что-то новое. Часто наши вкусы и мнения совпадают, и нам не приходится тратить много времени на объяснения, как и что делать», – объяснил Gameboy Tetris, как складывается его сотрудничество и дружба с Nublu.

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