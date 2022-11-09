В Старом городе каждый четверг собираются молодые комики: рискнули бы оттачивать чувство юмора в таком формате?

«Пока любой желающий может прийти и просто послушать. В будущем планируем расширяться, конечно же. Развивать в целом движение stand up, чтобы хотя бы во всем Таллинне знали, что есть ребята, которые занимаются этим, чтобы в будущем тоже давать концерты.

На мероприятии может выступить любой желающий. У нас нет каких-то конкретных людей. Вы просто напишите в Instagram nuprivetartroom, и тогда договоримся. Я скажу, когда есть время и скину порядок выступающих. Главное, чтобы был заготовленный материал, но есть ограничение по времени: от пяти до десяти минут, в зависимости от количества комиков», – говорит Иван.