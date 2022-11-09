В баре MIKS MITTE? каждый четверг проходит шоу «Открытый микрофон», на котором собираются молодые комики-энтузиасты, чтобы обкатать новые шутки и проверить, поймет ли их зритель.
В Старом городе каждый четверг собираются молодые комики: рискнули бы оттачивать чувство юмора в таком формате?
Вход на мероприятие бесплатный, но если захочется поддержать комиков – в конце шоу можно положить любую сумму в ведерко для пожертвований.
Неожиданностью стало увидеть среди молодых комиков Антона Пикули, автора и ведущего Youtube-канала «Разговорный жанр», который некоторое время работал в штабе Навального.
Совладелец бара Андрей и один из организаторов Nu Privet Art Room, который проводит «Открытые микрофоны», Иван, рассказали, как проводятся мероприятия, кто может принять в них участие, и как это сделать.
Общий знакомый Андрея и Ивана, блогер Tallinndreamer Стас, предложил найти место и начать устраивать «Открытые микрофоны» и другие мероприятия. У русскоязычных комиков здесь нет какой-то базы, чтобы ребята могли элементарно набивать опыт и обкатывать программы.
«Мы построили сцену, поставили звук, свет, и где-то в июне или июле начали проводить регулярно по четвергам "Открытые микрофоны"», – говорит Иван.
Суть действа, по словам Ивана, заключается в том, что никогда не знаешь, как оно пойдет. Комики приходят, обкатывают свежий материал, но не могут быть уверены, сработает ли шутка:
«Пока любой желающий может прийти и просто послушать. В будущем планируем расширяться, конечно же. Развивать в целом движение stand up, чтобы хотя бы во всем Таллинне знали, что есть ребята, которые занимаются этим, чтобы в будущем тоже давать концерты.
На мероприятии может выступить любой желающий. У нас нет каких-то конкретных людей. Вы просто напишите в Instagram nuprivetartroom, и тогда договоримся. Я скажу, когда есть время и скину порядок выступающих. Главное, чтобы был заготовленный материал, но есть ограничение по времени: от пяти до десяти минут, в зависимости от количества комиков», – говорит Иван.
Опираясь на свой опыт, Иван не советует начинающим комикам идти на сцену сразу:
«Прийти сюда, почувствовать атмосферу, ознакомиться с жанром, потом подготовить материал и после выступать. Но вообще было бы здорово, если бы это заинтересовало людей, и они этим занялись. Я всеми руками "за". Я надеюсь, что комиков прибавится – это было бы круто».