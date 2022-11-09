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Приметы на 10 ноября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот день

Limon.ee
Приметы на 10 ноября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот день
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Осень. Фото иллюстративное.
Осень. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 10 ноября и как привлечь удачу в этот день, рассказывает Главред.

В этот день можно было при помощи интересных ритуалов привлечь в свою жизнь хорошего и надежного спутника жизни.

Молодые девушки молились святой Параскеве, чтобы быстрее выйти замуж. Также они просили, чтобы муж был хорошим и любящим.

Хорошо было сходить в церковь и попросить об исцелении от душевных и физических недугов.

В этот день принято было вышивать и вязать.

Что нельзя делать 10 ноября

  • Нельзя 10 ноября много хохотать. Можно потом много плакать.
  • Нельзя мыть полы 10 ноября. Вообще нужно меньше контактировать с водой в этот день.
  • Нельзя 10 ноября девушкам мыть голову и расчесывать волосы.
  • Нельзя 10 ноября беременным женщинам давать в долг в этот день.
  • Нельзя 10 ноября ругаться с кем либо, особенно женщинам.
  • Нельзя 10 ноября начинать ничего нового.

Приметы на 10 ноября

  • Если на деревьях задержался иней, то ждать скоро морозов.
  • Если месяц в круге, то будет буря.
  • Если утренний туман, то будет скорая оттепель.
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