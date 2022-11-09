ВИДЕО ⟩ Раскрыта тайна «Титаника», которую никто не мог объяснить 26 лет. Это удивительная находка

Кораблекрушение лайнера «Титаник» стало своего рода магнитом для теорий заговора и прочих небылиц. Однако, как пишет Mirror, дайверы давно стали свидетелями реальной тайны, связанной с местом кораблекрушения: 26 лет назад неподалеку от финального пристанища судна на гидролокаторах был обнаружен другой объект.

Теперь же гадать о природе этого объекта не приходится: ветеран-дайвер Поль-Анри Нарголе, который и обнаружил таинственную находку, наконец предоставил ответ на вопрос, что именно скрывается за отметкой на гидролокаторе.

We have an exciting announcement tomorrow...a #Titanic mystery two decades in the making has finally been solved.



Keep an eye on our social media and YouTube channel for the new dive footage: https://t.co/COJ6sDRInq pic.twitter.com/LSe57uAb26 — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) October 24, 2022

Нарголе вместе со своей командой исследовал подводный хребет на глубине 2900 метров и обнаружил, что таинственный объект на самом деле представляет собой вулканический риф. Видео, снятое подводным беспилотником, было опубликовано компанией OceanGate Expeditions, которая также профинансировала экспедицию.

На кадрах можно увидеть целый подводный сад, который вырос из вулканического рифа: там растут бесчисленные кораллы и морские губки.

«Мы не знали, что нас там ожидает. Данные гидролокатора могли говорить о чем угодно, включая даже ещё одно кораблекрушение. Я давно искал возможность исследовать этот большой объект, который мы так давно заметили на гидролокаторе. Это было невероятно – наконец увидеть это удивительное место, полное жизни», –рассказал Нарголе.

По словам главного научного сотрудника OceanGate Expeditions Стива Росса, находка дайверов может значительно расширить познания о биологическом разнообразии глубин океанов. Особенное внимание учёных привлекли кораллы, омары и рыбы, которые живут и процветают на глубине 2900 метров в северной части Атлантического океана.