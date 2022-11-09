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«Занимаются своим бизнесом и смотрят фильмы»: заключенный тартуской тюрьмы пожаловался на надзирателей

Кетлин Крузе
«Занимаются своим бизнесом и смотрят фильмы»: заключенный тартуской тюрьмы пожаловался на надзирателей
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Тюрьма.
Тюрьма. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Заключенный Тартуской открытой тюрьмы утверждает, что вместо того, чтобы выполнять свою работу, тюремные охранники смотрят фильмы и занимаются личными делами во время дежурства. «Я прошу обезболивающее, а они говорят, что у них нет времени, они заняты». Министерство юстиции подтверждает, что это запрещено – единственное время, когда вы можете использовать нужные вам каналы, это во время обеда или перерыва. 

«Работой здесь и не пахнет», – говорит Индрек, который отбывает срок в тюрьме открытого типа в Тарту за преступление, связанное с наркотиками.

Он не может понять, как тюремные охранники могут смотреть фильмы и пользоваться сайтом auto24.ee, онлайновым сайтом по покупке и продаже автомобилей, находясь на службе. «Я прошу обезболивающее, они говорят, что у них нет времени, они заняты – они одновременно смотрят машины на Auto24 и фильм», – говорит он, рассказывая об одном из случаев. «Пусть смотрят, мне не жалко, но если у меня болит спина, я хочу обезболивающее, прошу помощи, а мне отказывают...». Неужели так трудно сделать два шага и дать обезболивающее? В тюрьме, если ты зависишь от государства, тебя должны обеспечить медицинским обслуживанием».

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