Заключенный Тартуской открытой тюрьмы утверждает, что вместо того, чтобы выполнять свою работу, тюремные охранники смотрят фильмы и занимаются личными делами во время дежурства. «Я прошу обезболивающее, а они говорят, что у них нет времени, они заняты». Министерство юстиции подтверждает, что это запрещено – единственное время, когда вы можете использовать нужные вам каналы, это во время обеда или перерыва.
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«Занимаются своим бизнесом и смотрят фильмы»: заключенный тартуской тюрьмы пожаловался на надзирателей
«Занимаются своим бизнесом и смотрят фильмы»: заключенный тартуской тюрьмы пожаловался на надзирателей
«Работой здесь и не пахнет», – говорит Индрек, который отбывает срок в тюрьме открытого типа в Тарту за преступление, связанное с наркотиками.
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