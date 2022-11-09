«Занимаются своим бизнесом и смотрят фильмы»: заключенный тартуской тюрьмы пожаловался на надзирателей

Он не может понять, как тюремные охранники могут смотреть фильмы и пользоваться сайтом auto24.ee, онлайновым сайтом по покупке и продаже автомобилей, находясь на службе. «Я прошу обезболивающее, они говорят, что у них нет времени, они заняты – они одновременно смотрят машины на Auto24 и фильм», – говорит он, рассказывая об одном из случаев. «Пусть смотрят, мне не жалко, но если у меня болит спина, я хочу обезболивающее, прошу помощи, а мне отказывают...». Неужели так трудно сделать два шага и дать обезболивающее? В тюрьме, если ты зависишь от государства, тебя должны обеспечить медицинским обслуживанием».