В Британии умер старейший член династии Ротшильдов

В возрасте 91 года умер британский банкир Эвелин де Ротшильд, более 40 лет управлявший семейным банком и дававший советы королеве Елизавете II по финансовым вопросам, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на его семью.

Он скончался 7 ноября в Лондоне «после непродолжительной болезни», заявили родственники банкира.

Ротшильд родился 29 августа 1931 года. Его отец, Энтони де Ротшильд, был представителем пятого поколения семьи банкиров, основателем которой является Майер Ротшильд, еврей из Германии.

Эвелин де Ротшильд учился в старейшей британской частной школе Хэрроу в Лондоне и Кембриджском университете, пишет The Independent. В 1968 году он стал директором французского банка de Rothschild Frères, а в 1976-м возглавил лондонский международный инвестиционный банк NM Rothschild. Он был его председателем до 2003 года. При нем произошло слияние французской и британской ветвей банков Ротшильдов.

FT указывает, что в годы управления Эвелина де Ротшильда NM Rothschild увеличил свои активы с £40 млн до £4,6 млрд, а количество офисов выросло с 15 до более чем 50.