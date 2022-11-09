ЖАРКИЙ КАДР ⟩ Новый Майами: ETV спрогнозировал для Сааремаа в ноябре аномальную жару

Один из читателей Elu24 прислал в редакцию забавный снимок экрана телевизора, сделанный во время утреннего эфира на ETV, телепередача Terevisioon обещает на Сааремаа смертельно опасную температуру воздуха.
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«Сегодня на Сааремаа ожидается особенно жаркий день с температурой даже больше, чем в сауне», – шутит читатель Elu24, приславший фотографию телепередачи Terevisioon, где для Сааремаа обещают 112 градусов по Цельсию.
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