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ЖАРКИЙ КАДР ⟩ Новый Майами: ETV спрогнозировал для Сааремаа в ноябре аномальную жару

Limon.ee
Новый Майами: ETV спрогнозировал для Сааремаа в ноябре аномальную жару
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Фото: Shutterstock

Один из читателей Elu24 прислал в редакцию забавный снимок экрана телевизора, сделанный во время утреннего эфира на ETV, телепередача Terevisioon обещает на Сааремаа смертельно опасную температуру воздуха.

«Сегодня на Сааремаа ожидается особенно жаркий день с температурой даже больше, чем в сауне», – шутит читатель Elu24, приславший фотографию телепередачи Terevisioon, где для Сааремаа обещают 112 градусов по Цельсию.

Ilmateade.
Ilmateade. Фото: Lugeja foto
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