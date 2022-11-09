«Мурашки по коже»: Бородина удивила свою мать дорогим подарком

Ксения Бородина много лет трудится на телевидении и за это время сколотила огромное состояние. Заработанные миллионы она тратит на квартиры, машины и дорогие подарки близким по праздникам.

Накануне ведущая шоу «Дом-2» отвела свою моложавую мать в столичный ресторан, где был заказан банкет по особому случаю. Инна Булатовна отмечала с дочерью свой день рождения. В этот особенный день Бородина решила порадовать главную женщину в своей жизни щедрым презентом.

Бородина поделилась в Сети кадрами, на которых её мама распаковывает ювелирное украшение от известного бренда. Речь идет о подвеске, усыпанной бриллиантами. Она была взволнована, ведь сразу поняла, что стоимость подарка внушительная.

«Дочь мне всегда такие подарочки дарит, вообще! У меня уже мурашки по коже пошли. Опять все бриллиантовое!» – хвастается именинница.