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Поплатился за измену: Шакира получила опеку над детьми и назло Пике уезжает с ними в США

Limon.ee
Поплатился за измену: Шакира получила опеку над детьми и назло Пике уезжает с ними в США
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Шакира.
Шакира. Фото: imageSPACE

Несколько недель экс-возлюбленные вели баталии в суде, пишет Woman.

После 12 лет совместной жизни и рождения двоих очаровательных сыновей Шакира и Жерар Пике расстались. Причина — его измена. По информации западных СМИ, певица застукала неверного возлюбленного с любовницей в кровати их семейного дома.

После инцидента певица и футболист договорились, что не будут публично демонстрировать изменения в своей личной жизни, но Пике нарушил обещание, появившись с любовницей на свадьбе друзей. Такого звезда стерпеть не смогла и пошла в наступление.

Шакира подала в суд, ведь помимо выяснения личных отношений они никак не могли решить, с кем дальше будут жить дети.

После нескольких заседаний экс-возлюбленных и их адвокатов был вынесен вердикт — опеку над детьми получает Шакира.

Но это не самая ужасная новость для Жерара Пике. Дело в том, что в настоящее время артистка с сыновьями живут в Барселоне. Но после рождественских праздников девятилетний Милан и семилетний Саша переедут вместе с матерью в Майами, тогда как отец останется в Испании. Как утверждает The Mirror, футболисту такое развитие событий не очень по душе.

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