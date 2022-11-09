Поплатился за измену: Шакира получила опеку над детьми и назло Пике уезжает с ними в США

После 12 лет совместной жизни и рождения двоих очаровательных сыновей Шакира и Жерар Пике расстались. Причина — его измена. По информации западных СМИ, певица застукала неверного возлюбленного с любовницей в кровати их семейного дома.

После инцидента певица и футболист договорились, что не будут публично демонстрировать изменения в своей личной жизни, но Пике нарушил обещание, появившись с любовницей на свадьбе друзей. Такого звезда стерпеть не смогла и пошла в наступление.

Шакира подала в суд, ведь помимо выяснения личных отношений они никак не могли решить, с кем дальше будут жить дети.

После нескольких заседаний экс-возлюбленных и их адвокатов был вынесен вердикт — опеку над детьми получает Шакира.