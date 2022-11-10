Китай славится не только необычными достопримечательностями, но и своими знаменитыми копиями популярных брендов. Однако теперь они превзошли даже самих себя, скопировав знаменитую европейскую архитектуру в натуральную величину!
ОДИН В ОДИН ⟩ В Китае скопировали церковь Нигулисте!
В редакцию портала Limon.ee прислали письмо, где поделились своим наблюдением: в Китае один в один скопировали церковь Нигулисте, заявляет читатель.
Мы изучили подробнее фотографию и выяснили – близнец Нигулисте находится в кампусе бренда Huawei, в выстроенном на европейский манер городке на озере Суншань. Каждый комплекс в штаб-квартире бренда опирается на старинные архитектурные стили различных уголков Европы, так, что складывается впечатление, что вы действительно приехали в Европу.
Инвестиции для создания штаб-квартиры Huawei составили около 1,4 миллиардов евро.
Вся научно-исследовательская база Huawei объединяет 12 самых характерных городских пейзажей Европы:
Оксфордский университетский округ, район озер Ингл-Уиндермир, район Люксембургского замка в Европе, район Старого города Брюгге в Бельгии, Фрибург в Швейцарии, Бургундия во Франции, Верона в Италии, Парижский район, Гранада в Испании, Болонья в Италии, Гейдельберг в Германии, Южночешский Кленов в Чехии, и... таллиннскую церковь Нигулисте!
Говорят, что эти города восстановлены один в один по местным достопримечательностям, идеально воспроизводя местные европейские архитектурные черты.
Мы спросили, как относится к такому строительству местный гид Эстонского центра архитектуры Оксана Яаксон:
«Забавно, если бы я не знала, что китайцы строят кампус «Huawei» с копиями европейских городов, то, глядя на эту фотографию, решила бы, что это умелый фотомонтаж. Настолько таллиннская церковь Нигулисте ловко вписалась в необычный для нас городской пейзаж. Отношусь я к этому решению более чем положительно, мне радостно, что наш средневековый город, по мнению китайцев, является олицетворением европейской архитектуры. Интересно только, как они планируют использовать здание в будущем? Как церковь, как концертный зал, как клуб или гостиницу?»