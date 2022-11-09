Что-то стало холодать: что сделать, чтобы батарея лучше грела

Что делать, если в квартире крайне плохо греют батареи

Очень может быть, что проблема в том, что радиатор неправильно подключен к системе. Сама батарея обычно подключается к стояку в двух его местах – в верхней и нижней части. Далее понятно, что когда горячая вода втекает в батарею (и омывает все ее части изнутри), то снизу она должна качественно вытекать. Но ведь мир жесток и несовершенен. И довольно часто сантехники-халтурщики обе трубы подключают к стояку с одной стороны. Вот и получается, что вода уже циркулирует крайне плохо. И часть секций батареи все равно не нагревается.