«Не будьте спонсором рождественского мошенничества!»: капитан полиции Маарья Пунак предостерегает от обмана в Интернете

«Стало привычным видеть в социальных сетях раскрытую личную информацию о должниках. Это делалось еще с рассвета социальных сетей. Разумеется, такое распространение чужих данных запрещен. К сожалению, чаще всего люди, о которых пишут, не обращались в суд, чтобы отстоять свои права. Если бы было больше случаев, когда суды наказывали раскрывающих информацию, возможно, было бы больше размышлений о возможных последствиях. И, надеюсь, не только по вопросу раскрытия информации, но и об опасностях договоров, связанных с кредитами», – добавляет Пунак.

Сейчас наступает время афер, займов и мошенничества, поскольку люди пытаются приобрести модные рождественские подарки как можно дешевле. Людям продают несуществующие вещи, а когда деньги оказываются в руках, мошенники пропадают.

Недобросовестные люди нашли вариант, как можно у частных лиц занять деньги на новогодние подарки без процентов. «Я слышала о мошенниках, продающих вещи, которые им на самом деле не принадлежат, или вообще не существуют, как раз перед Рождеством, когда аферистам нужно больше денег, чтобы купить подарки своей собственной семье и отпраздновать Рождество как следует. Да, в январе, с приходом зарплаты, деньги возвращаются, как будто за это время ничего не произошло. Они утверждают, что заказ не был доставлен из Китая или что вещь сломалась в пути. Не будьте недобросовестным спонсором Рождества! Проверяйте тех, у кого собираетесь делать заказ», – предупреждает Пунак.