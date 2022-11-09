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«Не будьте спонсором рождественского мошенничества!»: капитан полиции Маарья Пунак предостерегает от обмана в Интернете

Хевели Туйск
«Не будьте спонсором рождественского мошенничества!»: капитан полиции Маарья Пунак предостерегает от обмана в Интернете
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Маарья Пунак.
Маарья Пунак. Фото: Margus Ansu

Конец года – это время, когда мошенники начинают свою активную деятельность, играя на светлых чувствах и хорошем настроении людей в преддверии праздников. Маарья Пунак объясняет, почему Рождество – это время года, когда люди попадаются на удочку мошенников.

Общеизвестно, что деньги разлучают даже лучших друзей. Сейчас, когда жизнь стала дороже, но зарплаты людей остаются прежними, окружение накалено до предела.

Банки неохотно предоставляют кредиты, поэтому люди вынуждены обращаться к частным лицам или даже друзьям. Сегодня, благодаря социальным сетям стало возможным найти группы, где частные лица предлагают займы.

К сожалению, зачастую, ни кредиторы, ни заемщики не понимают последствий таких договоренностей, особенно те, кто дает взаймы своим друзьям. В большинстве случаев это заканчивается потерей и денег, и друга. «Частные займы, например, через незнакомых людей, опасны тем, что часто заемщики в экстренных ситуациях бездумно соглашаются на пункты, которые налагают огромные проценты на сумму займа или тяжелые финансовые штрафы, если, например, погашение просрочено на день или два», – объясняет капитан полиции Маарья Пунак.

Безответственное заимствование денег часто приводит людей к замкнутому кругу – новый кредит погашает старый, и выбраться из этого круговорота сложно. Если вы погрязли в долгах перед банком, да, вы можете оказаться в коллекторской конторе или в реестре должников, но мир не узнает о ваших денежных проблемах.

Эпоха Интернета создала ситуацию, когда если вы опоздали с выплатой долга частному лицу всего на несколько дней, ваша фотография и переписка могут быть выложены в открытый доступ, и ваши проблемы станут известны всем.

Однако мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что большинство заемщиков изначально не собирались возвращать деньги. Чтобы убедить других занять деньги, часто используется ложь, к сожалению, в это бывают вовлечены и маленькие дети.

«Стало привычным видеть в социальных сетях раскрытую личную информацию о должниках. Это делалось еще с рассвета социальных сетей. Разумеется, такое распространение чужих данных запрещен. К сожалению, чаще всего люди, о которых пишут, не обращались в суд, чтобы отстоять свои права. Если бы было больше случаев, когда суды наказывали раскрывающих информацию, возможно, было бы больше размышлений о возможных последствиях. И, надеюсь, не только по вопросу раскрытия информации, но и об опасностях договоров, связанных с кредитами», – добавляет Пунак.

Сейчас наступает время афер, займов и мошенничества, поскольку люди пытаются приобрести модные рождественские подарки как можно дешевле. Людям продают несуществующие вещи, а когда деньги оказываются в руках, мошенники пропадают.

Недобросовестные люди нашли вариант, как можно у частных лиц занять деньги на новогодние подарки без процентов. «Я слышала о мошенниках, продающих вещи, которые им на самом деле не принадлежат, или вообще не существуют, как раз перед Рождеством, когда аферистам нужно больше денег, чтобы купить подарки своей собственной семье и отпраздновать Рождество как следует. Да, в январе, с приходом зарплаты, деньги возвращаются, как будто за это время ничего не произошло. Они утверждают, что заказ не был доставлен из Китая или что вещь сломалась в пути. Не будьте недобросовестным спонсором Рождества! Проверяйте тех, у кого собираетесь делать заказ», – предупреждает Пунак.

Однако контракты между частными лицами - это не та область, в которую обычно вмешивается полиция. Если только за этим не стоит мошенничество, принуждение или угроза. Однако договорные разногласия и невыполнение обязательств решаются в суде, что, в свою очередь, требует дополнительных расходов, на которые они боятся идти в случае с небольшими суммами, и поэтому мошенники остаются безнаказанными.

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