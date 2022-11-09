Конец года – это время, когда мошенники начинают свою активную деятельность, играя на светлых чувствах и хорошем настроении людей в преддверии праздников. Маарья Пунак объясняет, почему Рождество – это время года, когда люди попадаются на удочку мошенников.
«Не будьте спонсором рождественского мошенничества!»: капитан полиции Маарья Пунак предостерегает от обмана в Интернете
Общеизвестно, что деньги разлучают даже лучших друзей. Сейчас, когда жизнь стала дороже, но зарплаты людей остаются прежними, окружение накалено до предела.
Банки неохотно предоставляют кредиты, поэтому люди вынуждены обращаться к частным лицам или даже друзьям. Сегодня, благодаря социальным сетям стало возможным найти группы, где частные лица предлагают займы.
К сожалению, зачастую, ни кредиторы, ни заемщики не понимают последствий таких договоренностей, особенно те, кто дает взаймы своим друзьям. В большинстве случаев это заканчивается потерей и денег, и друга. «Частные займы, например, через незнакомых людей, опасны тем, что часто заемщики в экстренных ситуациях бездумно соглашаются на пункты, которые налагают огромные проценты на сумму займа или тяжелые финансовые штрафы, если, например, погашение просрочено на день или два», – объясняет капитан полиции Маарья Пунак.
Безответственное заимствование денег часто приводит людей к замкнутому кругу – новый кредит погашает старый, и выбраться из этого круговорота сложно. Если вы погрязли в долгах перед банком, да, вы можете оказаться в коллекторской конторе или в реестре должников, но мир не узнает о ваших денежных проблемах.
Эпоха Интернета создала ситуацию, когда если вы опоздали с выплатой долга частному лицу всего на несколько дней, ваша фотография и переписка могут быть выложены в открытый доступ, и ваши проблемы станут известны всем.
Однако мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что большинство заемщиков изначально не собирались возвращать деньги. Чтобы убедить других занять деньги, часто используется ложь, к сожалению, в это бывают вовлечены и маленькие дети.
«Стало привычным видеть в социальных сетях раскрытую личную информацию о должниках. Это делалось еще с рассвета социальных сетей. Разумеется, такое распространение чужих данных запрещен. К сожалению, чаще всего люди, о которых пишут, не обращались в суд, чтобы отстоять свои права. Если бы было больше случаев, когда суды наказывали раскрывающих информацию, возможно, было бы больше размышлений о возможных последствиях. И, надеюсь, не только по вопросу раскрытия информации, но и об опасностях договоров, связанных с кредитами», – добавляет Пунак.
Сейчас наступает время афер, займов и мошенничества, поскольку люди пытаются приобрести модные рождественские подарки как можно дешевле. Людям продают несуществующие вещи, а когда деньги оказываются в руках, мошенники пропадают.
Недобросовестные люди нашли вариант, как можно у частных лиц занять деньги на новогодние подарки без процентов. «Я слышала о мошенниках, продающих вещи, которые им на самом деле не принадлежат, или вообще не существуют, как раз перед Рождеством, когда аферистам нужно больше денег, чтобы купить подарки своей собственной семье и отпраздновать Рождество как следует. Да, в январе, с приходом зарплаты, деньги возвращаются, как будто за это время ничего не произошло. Они утверждают, что заказ не был доставлен из Китая или что вещь сломалась в пути. Не будьте недобросовестным спонсором Рождества! Проверяйте тех, у кого собираетесь делать заказ», – предупреждает Пунак.
Однако контракты между частными лицами - это не та область, в которую обычно вмешивается полиция. Если только за этим не стоит мошенничество, принуждение или угроза. Однако договорные разногласия и невыполнение обязательств решаются в суде, что, в свою очередь, требует дополнительных расходов, на которые они боятся идти в случае с небольшими суммами, и поэтому мошенники остаются безнаказанными.