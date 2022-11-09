Суперкомпьютер World One предсказал конец света через 28 лет, сообщает британское издание The Daily Star.
НУ, ПРИЕХАЛИ ⟩ «Жизнь перестанет существовать»: названа дата конца света, и она очень близко
Машина создана в 1973 году по заказу Римского клуба. Его прогнозы основаны на сложном распорядке, благодаря которому рассчитывается совокупность факторов, начиная с уровня рождаемости до загрязнения окружающей среды.
В материале отмечается, что тщательный анализ способен предсказать, как будет развиваться жизнь в будущем. Известно, что некоторые прогнозы компьютера уже сбылись. Например, снижение доступности природных ресурсов и важных минералов для человеческой деятельности.
Одна из причин вымирания людей, говорится в публикации, является деятельность самого человечества. Например, засорение экологической обстановки, которое приведет к необратимым последствиям.
«На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — сказано в материале.
Ранее было приведено мнение климатолога Йохана Рокстрема. Он заявлял, что уже меньше, чем через 50 лет из разных точек Земли люди массово начнут переезжать. Причина масштабной миграции — знойная жара. Эксперт уверен, что повышение температуры планеты до 2,4 градуса чревато «катастрофическими» последствиями.