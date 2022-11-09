НУ, ПРИЕХАЛИ ⟩ «Жизнь перестанет существовать»: названа дата конца света, и она очень близко

Машина создана в 1973 году по заказу Римского клуба. Его прогнозы основаны на сложном распорядке, благодаря которому рассчитывается совокупность факторов, начиная с уровня рождаемости до загрязнения окружающей среды.

В материале отмечается, что тщательный анализ способен предсказать, как будет развиваться жизнь в будущем. Известно, что некоторые прогнозы компьютера уже сбылись. Например, снижение доступности природных ресурсов и важных минералов для человеческой деятельности.

Одна из причин вымирания людей, говорится в публикации, является деятельность самого человечества. Например, засорение экологической обстановки, которое приведет к необратимым последствиям.

«На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — сказано в материале.