Умер бывший фронтмен Nazareth Дэн МакКафферти

О его смерти сообщил в социальных сетях бас-гитарист команды Пит Эгнью. Он отметил, что «Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное сообщение, какое мне когда-либо приходилось делать».

Музыкант добавил, что потерял лучшего друга, семья Дэна утратила любящего отца, а мир лишился одного из величайших певцов современности.

Фанаты в комментариях выразили дань уважения музыканту, подчеркнули, что искренне потрясены этой новостью. По их мнению, поклонникам, родным и близким будет очень нехватать легендарного певца.

По данным портала, последнее выступление Дэна МакКафферти состоялось не в 2013 году, как это принято считать. На самом деле оно прошло в 2015 году во время фестиваля Legends of Rock.

На несколько минут фронтмен все же вернулся к микрофону и в последний раз вместе с Питом Эгнью спел на сцене «Broken Down Angel».