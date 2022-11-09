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Умер бывший фронтмен Nazareth Дэн МакКафферти

Limon.ee
Умер бывший фронтмен Nazareth Дэн МакКафферти
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Кристофер Кросс, Перси Слэдж, Дэн МакКафферти и Бэрри Райн
Кристофер Кросс, Перси Слэдж, Дэн МакКафферти и Бэрри Райн Фото: POP-EYE/Weihs via www.imago-images.de

Певец Дэн Маккаферти, бессменный лидер шотландской рок-группы «Назарет», скончался на 77-м году жизни, сообщает "Рамблер".

О его смерти сообщил в социальных сетях бас-гитарист команды Пит Эгнью. Он отметил, что «Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное сообщение, какое мне когда-либо приходилось делать».

Музыкант добавил, что потерял лучшего друга, семья Дэна утратила любящего отца, а мир лишился одного из величайших певцов современности.

Фанаты в комментариях выразили дань уважения музыканту, подчеркнули, что искренне потрясены этой новостью. По их мнению, поклонникам, родным и близким будет очень нехватать легендарного певца.

По данным портала, последнее выступление Дэна МакКафферти состоялось не в 2013 году, как это принято считать. На самом деле оно прошло в 2015 году во время фестиваля Legends of Rock.

На несколько минут фронтмен все же вернулся к микрофону и в последний раз вместе с Питом Эгнью спел на сцене «Broken Down Angel».

Напомним, что в начале 90-х «Назарет» стал одной из первых западных рок-команд, приехавших в СССР с серией концертов. Публика так тепло приняла шотландских рокеров, что они стали приезжать в страну на регулярной основе. 

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