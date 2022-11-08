ПРЕЦЕДЕНТ ⟩ Эстонская журналист проиграла в суде экстрасенсу Виту Мано. Она должна выплатить ему кругленькую сумму

В понедельник, 7 ноября, Верховный суд постановил, что кассационная жалоба Катрин Луст против Вита Мано является необоснованной из-за отсутствия оснований для принятия к рассмотрению, а это означает, что ведущая Kuuurija Катрин Луст обязана опровергнуть ложные утверждения и опубликовать за свой счет аудиовизуальное сообщение с опровержением ложной информации в начале первой телепередачи Kuuuurija.

Кроме того, ведущей придется удалить со страницы Facebook Kuuurija пост от 17 мая 2016 года, ссылающийся на эксклюзивное видео о том, кем на самом деле является Вит Мано. Суд обязал Катрин Луст выплатить Виту Мано 10 000 евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб, и 1 550,42 евро в качестве компенсации за материальный ущерб. Кроме того, Катрин Луст было предписано оплатить расходы по спору в Совете прессы между TV3 и Витом Мано.