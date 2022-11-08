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ПРЕЦЕДЕНТ ⟩ Эстонская журналист проиграла в суде экстрасенсу Виту Мано. Она должна выплатить ему кругленькую сумму

Мерилин Няреп
Эстонская журналист проиграла в суде экстрасенсу Виту Мано. Она должна выплатить ему кругленькую сумму
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Фото: Rasmus Kooskora / Konstantin Sednev / Elu24 kollaaž

«Какая молодая журналистка должна захотеть заниматься этой работой, когда ей самой приходится отвечать за решения, принятые начальством», - говорит тележурналистка Катрин Луст, которую суд обязал выплатить 10 000 евро Виту Мано, называвшему себя целителем. Катрин Луст добавляет, что «как журналист, я должна быть довольна тем, что суды оставили все расходы на усмотрение сторон, и что Вит Мано, таким образом, должен будет оплатить свои собственные расходы в размере 40 000 евро».

В понедельник, 7 ноября, Верховный суд постановил, что кассационная жалоба Катрин Луст против Вита Мано является необоснованной из-за отсутствия оснований для принятия к рассмотрению, а это означает, что ведущая Kuuurija Катрин Луст обязана опровергнуть ложные утверждения и опубликовать за свой счет аудиовизуальное сообщение с опровержением ложной информации в начале первой телепередачи Kuuuurija.

Кроме того, ведущей придется удалить со страницы Facebook Kuuurija пост от 17 мая 2016 года, ссылающийся на эксклюзивное видео о том, кем на самом деле является Вит Мано. Суд обязал Катрин Луст выплатить Виту Мано 10 000 евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб, и 1 550,42 евро в качестве компенсации за материальный ущерб. Кроме того, Катрин Луст было предписано оплатить расходы по спору в Совете прессы между TV3 и Витом Мано.

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