«Какая молодая журналистка должна захотеть заниматься этой работой, когда ей самой приходится отвечать за решения, принятые начальством», - говорит тележурналистка Катрин Луст, которую суд обязал выплатить 10 000 евро Виту Мано, называвшему себя целителем. Катрин Луст добавляет, что «как журналист, я должна быть довольна тем, что суды оставили все расходы на усмотрение сторон, и что Вит Мано, таким образом, должен будет оплатить свои собственные расходы в размере 40 000 евро».
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ПРЕЦЕДЕНТ ⟩ Эстонская журналист проиграла в суде экстрасенсу Виту Мано. Она должна выплатить ему кругленькую сумму
Эстонская журналист проиграла в суде экстрасенсу Виту Мано. Она должна выплатить ему кругленькую сумму
В понедельник, 7 ноября, Верховный суд постановил, что кассационная жалоба Катрин Луст против Вита Мано является необоснованной из-за отсутствия оснований для принятия к рассмотрению, а это означает, что ведущая Kuuurija Катрин Луст обязана опровергнуть ложные утверждения и опубликовать за свой счет аудиовизуальное сообщение с опровержением ложной информации в начале первой телепередачи Kuuuurija.