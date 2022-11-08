Неожиданную смерть основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова обсуждают второй день. Ничего не предвещало беды, музыкант скоропостижно скончался у себя дома в Оренбурге, пишет Starhit.
94-летняя мать создателя «Ласкового мая» несколько часов пролежала над телом сына и не подпускала к нему
Последнее время Сергей Кузнецов много работал с молодым артистом Семеном Розовым, которого называл новым Юрием Шатуновым. Вместе они записали несколько песен, готовились покорить музыкальный олимп, постоянно были на связи.
«Мы разговаривали за несколько минут до смерти. Созванивались всегда утром, потом днем и вечером. А здесь он позвонил около 14 часов по Москве. И через 40 минут опять звонок — сообщают такую новость»,– рассказал Андрей Розов
Что же случилось с основателем «Ласкового мая»? По предварительным данным, у него оторвался тромб. Об этом рассказали соседи, которые стали свидетелями страшной картины. По их словам, 94-летняя мать Кузнецова стала кричать на весь дом: «Помогите, Сереже плохо!» Тут же позвонили в скорую, которая приехала и констатировала смерть легенды.
«Да, тромб оторвался. У его мамы врач был, сделал укол. Сергей накануне чувствовал себя хорошо, шутил. Посмеялся, что после концерта в Оренбурге назовут его именем улицу. На что я ответила: «Я бы жила на улице Кузнецова». «Неужели я тебе еще не надоел?», — сказал он. Через 40 минут мама позвонила и сказала: «Он не дышит»,– сказала соседка Сергея Кузнецова
Очевидцы признались журналистам, что 94-летняя мать артиста была в шоке и несколько часов пролежала над телом сына, не желая подпускать никого к нему.
Отметим, что прощание с Сергеем Кузнецовым пройдет 13 ноября в Оренбурге. Администрация города изъявила желание посодействовать в организации похорон.