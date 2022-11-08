94-летняя мать создателя «Ласкового мая» несколько часов пролежала над телом сына и не подпускала к нему

«Да, тромб оторвался. У его мамы врач был, сделал укол. Сергей накануне чувствовал себя хорошо, шутил. Посмеялся, что после концерта в Оренбурге назовут его именем улицу. На что я ответила: «Я бы жила на улице Кузнецова». «Неужели я тебе еще не надоел?», — сказал он. Через 40 минут мама позвонила и сказала: «Он не дышит»,– сказала соседка Сергея Кузнецова