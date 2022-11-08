Если вы мечтаете о здоровой и красивой улыбке, то не стоит забывать про регулярные визиты к стоматологу. А также следить за своим рационом, пишет Woman.
10 продуктов, которые вредят зубам больше, чем сахар – среди них есть и полезные
Продукты, которые мы употребляем каждый день, влияют не только на весь организм, но и на здоровье зубов и десен. Пища — это источник витаминов, минералов и нутриентов, необходимых для прочности эмали и крепости десен. Но определенные продукты могут существенно повредить их. Если употреблять данные продукты на регулярной основе, то в скором времени вы можете остаться без зубов.
Чипсы — кормильцы кариозных «монстров»
В чипсах много крахмала, который крепко прилипает к зубной эмали, становясь пищей для патогенных бактерий. Особенно в области межзубных пространств. После того, как вы поели чипсы, нужно обязательно почистить зубы, в том числе — применяя зубную нить.
Разные виды цитрусовых
Казалось бы, лимоны, апельсины и мандарины — полезные фрукты. Они богаты антиоксидантами, самый известный из которых аскорбиновая кислота. Но именно за счет наличия большого количества кислот эти фрукты и опасны. Они повреждают эмаль, формируя в ней повреждения, мелкие дырочки, в которые легче проникают кариесогенные бактерии. Совсем отказываться от соков или фруктов не стоит, но сразу после их употребления нужно как минимум тщательно прополоскать рот чистой водой.
Лед в напитках
Многие люди считают, что лед в коктейлях безвреден, его можно разгрызать, ведь это вода. Стоматологи поправляют — любые твердые среды, которые мы грызем, включая лед, вредны для зубов. Они повышают чувствительность эмали, провоцируют образование микротрещин.
Жевательные конфетки
Ириски, желейные и другие сладкие конфеты, которые так любят дети и многие взрослые, вредят зубам. Их частицы плотно прилипают к поверхности эмали, застревают в межзубных промежутках, создавая идеальную питательную среду для бактерий, провоцирующих кариес.
Твердые леденцы
Хотя они не так сильно прилипают к зубам, как ириски, но находятся во рту гораздо дольше, создавая постоянную сладкую среду. Особенно плохо, если эти конфеты с лимонной кислотой — это дополнительный фактор риска.
Леденцы с ментолом и мятой, смягчающие горло, не намного лучше. Их нужно рассасывать длительное время, а сладкие компоненты поддерживают рост микрофлоры. После лечебных леденцов нужно как минимум 2-3 часа не пить и не есть, чтобы продлить эффект. Зубам от этого еще хуже. Если же вы будете разгрызать леденцы — это дополнительное повреждение эмали и риск образования сколов.
Домашние разносолы
Казалось бы, что плохого в домашних грибочках, хрустящих огурчиках и маринованных помидорчиках? На самом деле основная опасность — уксус, который добавляют в маринад для того, чтобы придать продуктам хруст и вкус. Именно он разрушает зубную эмаль.
Картошка в любых ее видах
Жареная, пюре, отварная или фри — любые варианты блюд с картошкой опасны для зубов. Аналогично тому, что происходит с зубами при употреблении чипсов, справедливо и в отношении самого картофеля. В нем много крахмала, который за счет частичного гидролиза распадается во рту на легкие углеводы, формирует идеальные условия для процветания кариесогенных бактерий. Кроме того, крахмал очень липкий, он остается в виде микроскопических комочков на зубах, продлевая воздействие на зубы. Постепенно формируется плотный налет, от которого сложно избавиться.
Любые алкогольные напитки
Употребление алкоголя вредит вашему здоровью — и вашим зубам тоже. Он провоцирует сухость рта, снижает выработку слюны, которая смывает бактерии и частицы пищи с эмали зубов. Слюна также нейтрализует кислотные соединения, образующиеся во рту, выравнивает уровень рН. При частом приеме алкоголя снижается защита организма от кариеса.
Хлебобулочные изделия
Удивлены? Все дело в быстрых углеводах, которых в этих продуктах достаточно много. Пережевывая хлеб или булочку, мы щедро покрываем поверхность зубов тонкой липкой пленкой из углеводов, на поверхности которой активно развиваются микробы. Таким образом появляется мягкий зубной налет, под которым возникают эрозии эмали, а затем и кариозные полости. Дополнительно повышается риск пародонтита, кровоточивости десен, выпадения зубов.
Стейки
Вред мяса заключается не в составе и калорийности или способе приготовления, а в его способности застревать между зубами. Если после еды тут же не почистить зубы, тщательно вычистив все остатки, волокна мяса создают питательную среду для патогенной флоры.