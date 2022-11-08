10 продуктов, которые вредят зубам больше, чем сахар – среди них есть и полезные

Жевательные конфетки

Ириски, желейные и другие сладкие конфеты, которые так любят дети и многие взрослые, вредят зубам. Их частицы плотно прилипают к поверхности эмали, застревают в межзубных промежутках, создавая идеальную питательную среду для бактерий, провоцирующих кариес.

Твердые леденцы

Хотя они не так сильно прилипают к зубам, как ириски, но находятся во рту гораздо дольше, создавая постоянную сладкую среду. Особенно плохо, если эти конфеты с лимонной кислотой — это дополнительный фактор риска.

Леденцы с ментолом и мятой, смягчающие горло, не намного лучше. Их нужно рассасывать длительное время, а сладкие компоненты поддерживают рост микрофлоры. После лечебных леденцов нужно как минимум 2-3 часа не пить и не есть, чтобы продлить эффект. Зубам от этого еще хуже. Если же вы будете разгрызать леденцы — это дополнительное повреждение эмали и риск образования сколов.

Домашние разносолы

Казалось бы, что плохого в домашних грибочках, хрустящих огурчиках и маринованных помидорчиках? На самом деле основная опасность — уксус, который добавляют в маринад для того, чтобы придать продуктам хруст и вкус. Именно он разрушает зубную эмаль.

Картошка в любых ее видах