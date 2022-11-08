Миф или правда: нужно ли есть суп каждый день

Нужно ли есть супы каждый день

Многие уверены, что суп нужен всем и всегда. И если отказаться от супа, тогда человек сразу подпадает под определение адепта «неправильного» питания. Однако, как утверждает специалист, на самом деле, суп — это просто вариант принять пищу.

Есть первые блюда, которые точно не надо есть ежедневно.

«Это какая-нибудь солянка, где очень большое количество мяса, в том числе жирного мяса, и наверняка избыток по соли», — привела пример врач.

В противоположность им можно привести овощные супы или супы-пюре. С их помощью пациент автоматически увеличит количество потребляемых овощей, даже нелюбимых.

Специалист считает, если человек любит такие блюда, то их можно включить в ежедневный рацион. Главное, готовить правильно, чтобы в еде сохранялось максимальное количество витаминов и микроэлементов.

«Поэтому если любите супы, да, пожалуйста, готовьте, ешьте. Если не любите, вы можете эти продукты съесть в другом виде, если это вам будет более вкусно»

Для хорошего самочувствия человеку важно иметь здоровое и сбалансированное питание.

«Это питание, которое отвечает потребностям организма и работает на профилактику заболеваний, улучшает общее состояние здоровья, физическую выносливость и работает даже на продолжительность жизни», — уточнила эксперт.

Польза супов для организма

Супы имеют ряд бесспорных плюсов, например: