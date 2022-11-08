Пресс-секретарь президента Чехии 43-летний Йиржи Овчачек 4 ноября тайно женился на украинской беженке. Об этом 7 ноября сообщил чешский таблоид Blesk со ссылкой на информацию, полученную из окружения Овчачека.
Украинки творят чудеса: говорят, что советник президента Чехии раньше любил мужчин, но женился на беженке
Украинки творят чудеса: говорят, что советник президента Чехии раньше любил мужчин, но женился на беженке
В публикации отмечается, что свадебная церемония состоялась в узком кругу самых близких людей, а после свадьбы молодожены отправились в свадебное путешествие.
Сообщается, что Овчачек состоял в отношениях со своей избранницей с весны этого года. Они познакомились, когда он помогал женщине в рамках программы содействия беженцам из Украины, пишет Gordonua.com.
Известно, что у жены Овчачека есть сын дошкольного возраста от предыдущих отношений. Ее имя и фамилия не называются.
Редакция отмечает, что ранее ходили слухи о том, что его больше впечатляют партнеры-мужчины. Сам Овчачек не комментирует женитьбу, игнорируя звонки и сообщения от чешских журналистов.