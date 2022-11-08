Украинки творят чудеса: говорят, что советник президента Чехии раньше любил мужчин, но женился на беженке

В публикации отмечается, что свадебная церемония состоялась в узком кругу самых близких людей, а после свадьбы молодожены отправились в свадебное путешествие.

Сообщается, что Овчачек состоял в отношениях со своей избранницей с весны этого года. Они познакомились, когда он помогал женщине в рамках программы содействия беженцам из Украины, пишет Gordonua.com.

Известно, что у жены Овчачека есть сын дошкольного возраста от предыдущих отношений. Ее имя и фамилия не называются.