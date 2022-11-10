У представителей стихий есть свои конкретные символы, которые могут принести удачу и благополучие в предстоящем году, пишет wday.ru.
Они принесут удачу: какие вещи в дом нужно купить разным знакам Зодиака до Нового года
Согласно китайскому календарю, 2023 – год Черного Водяного Кролика. Этот символ располагает к миру и спокойствию, поэтому отмечать праздник следует в кругу самых близких людей. Мы собрали атрибуты, которые нужно привнести в свой дом представителям разных знаков Зодиака, они помогут им притянуть удачу.
Овен (21 марта — 20 апреля)
У Овнов это удачный год для принятия решений и самоорганизации. Построить дом, о котором вы мечтали, отправиться наконец в отпуск на Мальдивы, запланировать покупку крупных вещей в дом. Чтобы все эти дела не выпадали из головы, стоит купить органайзер.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Успешные знакомства и новые контакты – вот что грядущий год готовит для Тельцов. Главное для представителей этого знака Зодиака – всегда быть на связи. Потому в 2023 году стоит обновить свой смартфон и внести туда список всех важных контактов и мессенджеров. Так точно ничего не пропустите.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Для Близнецов 2023 год – шанс улучшить свое здоровье и привести тело в тонус. Так что, если вы давно хотели заняться фитнесом или пойти на танцы, этот момент настал. Если времени ходить в тренажерку просто нет, можно купить спортивный инвентарь домой и улучшать здоровье, не выходя из квартиры. К примеру, неплохо будет приобрести коврик для йоги или гантели.
Рак (22 июня — 22 июля)
Раку как водному знаку в новом году светят путешествия. На море, к древним архитектурным памятникам или современным диковинкам – ориентируйтесь на собственные предпочтения. И приобретайте чемодан, так как он вам обязательно пригодится.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львы должны усвоить в 2023 году, что о себе обязательно нужно заботиться и себя стоит любить. Уделять внимание своему здоровью и внешнему виду. Астрологи советуют Львам купить в дом большое зеркало, чтобы те могли чаще смотреть на себя и улыбаться собственному отражению.
Дева (24 августа — 22 сентября)
Для Дев год Кролика будет успешным в плане накоплений. Рекомендуется откладывать деньги, которые будут постоянно пребывать в вашу жизнь, и не упускать возможность их преумножить. Удачу принесет большая копилка. Поставьте ее в доме на самое видное место и не забывайте пополнять.
Весы (23 сентября — 23 октября)
Вот он, знак для тех, кто давно хотел пойти в автошколу, на курсы английского или купить подписку на образовательный портал. Весам в будущий год нужно сделать ставку на саморазвитие. Несколько новых книг в доме также пойдут на пользу, и вы сможете повысить уровень собственной образованности.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионы исполнят свои долгосрочные проекты и задумки в грядущем году. Главное для этого знака зодиака – не затягивать, иначе можно «перегореть». Правильным решением будет купить ежедневник и написать подробный план дейтствий.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Пожалуй, для Стрельцов год выдастся нестабильным. Будет много событий, вызывающих различные эмоции. Поэтому Стрельцам необходимо поучиться самообладанию. Лучше приобрести коврик для йоги или чашу для медитации.
Козерог (22 декабря — 20 января)
У Козерога есть все основания идти в 2023 уверенно, ведь удача в достижении целей будет им сопутствовать. Только нужно ответить на главный вопрос: «Для чего я иду к этой цели?» Следует иметь блокнот для записей своих мыслей.
Водолей (21 января — 18 февраля)
Для Водолеев, как и для Раков, наступающий год приготовил возможности для путешествий. Это может быть рабочая командировка или даже неожиданный переезд, будьте наготове. Удачным атрибутом будет чемодан.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Дела у Рыб пойдут вверх: новые связи, деловые предложения будут то и дело возникать в течение года. Но этому знаку Зодиака стоит помнить про друзей и близких, уделять им внимание и время – чаще проводить время в кругу семьи. А может, даже завести домашнего питомца.