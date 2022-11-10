Они принесут удачу: какие вещи в дом нужно купить разным знакам Зодиака до Нового года

Согласно китайскому календарю, 2023 – год Черного Водяного Кролика. Этот символ располагает к миру и спокойствию, поэтому отмечать праздник следует в кругу самых близких людей. Мы собрали атрибуты, которые нужно привнести в свой дом представителям разных знаков Зодиака, они помогут им притянуть удачу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

У Овнов это удачный год для принятия решений и самоорганизации. Построить дом, о котором вы мечтали, отправиться наконец в отпуск на Мальдивы, запланировать покупку крупных вещей в дом. Чтобы все эти дела не выпадали из головы, стоит купить органайзер.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Успешные знакомства и новые контакты – вот что грядущий год готовит для Тельцов. Главное для представителей этого знака Зодиака – всегда быть на связи. Потому в 2023 году стоит обновить свой смартфон и внести туда список всех важных контактов и мессенджеров. Так точно ничего не пропустите.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов 2023 год – шанс улучшить свое здоровье и привести тело в тонус. Так что, если вы давно хотели заняться фитнесом или пойти на танцы, этот момент настал. Если времени ходить в тренажерку просто нет, можно купить спортивный инвентарь домой и улучшать здоровье, не выходя из квартиры. К примеру, неплохо будет приобрести коврик для йоги или гантели.

Рак (22 июня — 22 июля)