Обручившаяся с девушкой из Латвии голливудская актриса Ребел Уилсон стала мамой

«Я с гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, которая родилась на прошлой неделе с помощью суррогатной матери», – написала Ребел Уилсон.

«Я даже не могу описать любовь, которую я испытываю к ней, она - чудо! Я бесконечно благодарна всем причастным (вы знаете, кто вы)», – написала актриса, отметив, что это был многолетний процесс.

«Я особенно хотела поблагодарить мою щедрую суррогатную мать, которая выносила и родила малышку с такой добротой и заботой. Спасибо за помощь в создании моей семьи, это великолепный подарок. Лучший подарок на свете!».

«Я готова дать малышке Ройс всю любовь, какую только можно вообразить. Я быстро учусь… Всего наилучшего всем мамам! Горжусь тем, что нахожусь в вашем клубе», – написала актриса.

Ранее СМИ сообщили, что голливудская актриса Ребел Уилсон и ее возлюбленная Рамона Агрума обручились спустя семь месяцев отношений. Известно, что предложение руки и сердца прозвучало несколько недель назад, но известно об этом стало после недавней вечеринки по случаю Хэллоуина.

Напомним, австралийская актриса Ребел Уилсон 9 июня сделала каминг-аут и впервые показала свою возлюбленную. Ею оказалась дизайнер Рамона Агрума из Латвии.