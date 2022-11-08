Для миллионов людей душ по утрам является частью повседневной рутины, чтобы проснуться и чувствовать себя бодрыми весь день, пишет dailymail.co.uk.
Почему не надо принимать душ каждое утро и когда-либо вообще, объясняет английский профессор
Но, по словам одного эксперта по гигиене, ежедневное купание на самом деле не так важно и необходимо.
Профессор Салли Блумфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины считает, что единственная причина, по которой мы это делаем, – это быть «социально приемлемыми», чтобы защититься от «неприятного» запаха тела.
Не так давно умер 94-летний Аму Хаджи, прозванный «самым грязным человеком в мире» за то, что он не мылся почти семь десятилетий. А профессор Блумфилд намекнула, что с точки зрения гигиены в его образе жизни нет ничего плохого.
Она уверяет, что слишком частое мытье может лишить организм саморегулирующегося микробиома – микроорганизмов, которые живут в нашем организме и помогают контролировать уровень жира на коже. Теоретически, дерматологи говорят, что это может сделать кожу более восприимчивой к раздражителям.
Несмотря на свои собственные заявления, профессор Блумфилд признала, что она по-прежнему принимает душ каждый день, чтобы ее волосы выглядели «прилично».
Профессор Блумфилд сказала BBC Radio 5 Live Breakfast: «По моему мнению, нам не нужно принимать ванну и душ каждый день. На самом деле, нам вообще не нужно мыться и принимать душ. В нашем теле есть микробы, которые издают неприятные запахи, но они не вредны для нас. И причина, по которой мы принимаем ванну и душ, заключается в том, что мы хотим избавиться от этих запахов и хотим чувствовать себя комфортно. Это прекрасно, но что касается профилактики болезней, то это действительно неважно».
Она добавила, что главной причиной, по которой мы это делаем, – быть социально приемлемыми: «Мы делаем это летом, чтобы избавиться от пота, чтобы чувствовать себя более комфортно. Но у нас также есть некоторые безвредные насекомые, которые поселяются в темных и влажных местах, и они расщепляют пот и мочу, производя неприятные запахи, которые делают нас неприемлемыми для других людей».
По словам профессора, наш организм эволюционировал, чтобы иметь микробиом, который «хорош и стабилен и заботится о теле», но может быть удален постоянным мытьем с мылом.
Она также отметила: «У нас нет никаких абсолютных доказательств того, что делает (ежедневный душ с мылом), но мы знаем из коронавирусной пандемии, что, когда люди очень навязчиво мыли руки, их руки очищались от масел и становились сухими. Так что можно сделать вывод, что мыться слишком регулярно не очень полезно».