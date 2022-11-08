Почему не надо принимать душ каждое утро и когда-либо вообще, объясняет английский профессор

Но, по словам одного эксперта по гигиене, ежедневное купание на самом деле не так важно и необходимо.

Профессор Салли Блумфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины считает, что единственная причина, по которой мы это делаем, – это быть «социально приемлемыми», чтобы защититься от «неприятного» запаха тела.

Не так давно умер 94-летний Аму Хаджи, прозванный «самым грязным человеком в мире» за то, что он не мылся почти семь десятилетий. А профессор Блумфилд намекнула, что с точки зрения гигиены в его образе жизни нет ничего плохого.

Она уверяет, что слишком частое мытье может лишить организм саморегулирующегося микробиома – микроорганизмов, которые живут в нашем организме и помогают контролировать уровень жира на коже. Теоретически, дерматологи говорят, что это может сделать кожу более восприимчивой к раздражителям.

Несмотря на свои собственные заявления, профессор Блумфилд признала, что она по-прежнему принимает душ каждый день, чтобы ее волосы выглядели «прилично».