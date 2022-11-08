Если вы думаете, что ботокс помогает только в борьбе с морщинами, у нас для вас хорошие новости. Инъекции этого препарата эффективны еще и при гипергидрозе (повышенном потоотделении), а также при депрессии, пишет Супер.
Ученые обнаружили, что уколы ботокса помогают при импотенции
Недавно бельгийские ученые выяснили, что ботокс может помочь мужчинам наладить сексуальную жизнь. Команда, возглавляемая доктором Равадом Абу Заром, урологом из Свободного университета Брюсселя, заявила, что исследования показали: ботокс эффективен при проблемах с эрекцией. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Urology.
Известно, что речь об уколах ботулотоксина в основание полового члена, которые, как было установлено, временно расслабляют гладкие мышцы стенок кровеносных сосудов мужского органа. Препарат блокирует нервные сигналы, которые обычно сжимают эти мышцы, и приток крови усиливается.
В журнале ученые также сообщили: «Что касается продолжительности положительного эффекта от инъекций ботулотоксина, в приведенных выше исследованиях описан явный положительный эффект в течение первых трех месяцев лечения. Это проливает свет на важность поддерживающей терапии у таких пациентов».
Но ученые предупреждают, что выборка в исследовании была небольшая и необходимы дальнейшие исследования. И пока не будут получены их результаты, назначать инъекции ботокса для лечения импотенции нельзя. Официально это пока запрещено. Хотя, как пишет Daily Mail, в некоторых частных клиниках США вроде как такую процедуру уже предлагают.