Ученые обнаружили, что уколы ботокса помогают при импотенции

Недавно бельгийские ученые выяснили, что ботокс может помочь мужчинам наладить сексуальную жизнь. Команда, возглавляемая доктором Равадом Абу Заром, урологом из Свободного университета Брюсселя, заявила, что исследования показали: ботокс эффективен при проблемах с эрекцией. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Urology.

Известно, что речь об уколах ботулотоксина в основание полового члена, которые, как было установлено, временно расслабляют гладкие мышцы стенок кровеносных сосудов мужского органа. Препарат блокирует нервные сигналы, которые обычно сжимают эти мышцы, и приток крови усиливается.

В журнале ученые также сообщили: «Что касается продолжительности положительного эффекта от инъекций ботулотоксина, в приведенных выше исследованиях описан явный положительный эффект в течение первых трех месяцев лечения. Это проливает свет на важность поддерживающей терапии у таких пациентов».