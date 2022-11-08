Little Big: «Мы лишились дома, работы, друзей, страны. Бежали с двумя чемоданами»

Софья Таюрская и Илья Прусикин – музыканты рейв-группы Little Big. В 2020 году она должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. Но из-за пандемии конкурс отменили, вместо этого организаторы решили показать онлайн-концерт, на котором были представлены песни конкурсантов. В 2021 году группа отказалась от участия в «Евровидении», и Россию на нем представляла певица Манижа.

В 2022-м, после вторжения РФ в Украину, Little Big выпустила антивоенный клип Generation Cancellation, после чего музыканты вынуждены были покинуть Россию. Во время гастролей по Германии Софья Таюрская и Илья Прусикин побеседовали с DW о том, почему они уехали из России, где живут и работают сейчас, как относятся к войне РФ против Украины и почему подвергаются жесткой критике и оскорблениям в соцсетях.

«Я скажу, что это первый тур за три года. Сначала пандемия, потом война и потом шесть месяцев тотальной депрессии. Мы уже живем в Лос-Анджелесе. Всё, обратной дороги просто нет, к сожалению», – сказал Илья Прусикин.

О том, как солист группы Little Big узнал о войне в Украине: «Это было странное утро, 24 февраля. Я просыпаюсь от того, что Соня сидит надо мной и смотрит на меня испуганными глазами. Я говорю: "Ты чего?". Она отвечает: "Война началась". Я спрашиваю: "С кем?". А она говорит: "С Украиной". Я: "Ты что? Иди спать". А у нее испуганные глаза, как будто бы она увидела какой-то кошмар. И говорит: "Да ты посмотри". Я начинаю смотреть и в ту секунду понимаю, что это всё».