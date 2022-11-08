Перед своим концертом в Кёльне музыканты группы Little Big, которые вынуждены были покинуть Россию из-за своей антивоенной позиции и сейчас живут в США, ответили на вопросы DW.
Little Big: «Мы лишились дома, работы, друзей, страны. Бежали с двумя чемоданами»
Софья Таюрская и Илья Прусикин – музыканты рейв-группы Little Big. В 2020 году она должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. Но из-за пандемии конкурс отменили, вместо этого организаторы решили показать онлайн-концерт, на котором были представлены песни конкурсантов. В 2021 году группа отказалась от участия в «Евровидении», и Россию на нем представляла певица Манижа.
В 2022-м, после вторжения РФ в Украину, Little Big выпустила антивоенный клип Generation Cancellation, после чего музыканты вынуждены были покинуть Россию. Во время гастролей по Германии Софья Таюрская и Илья Прусикин побеседовали с DW о том, почему они уехали из России, где живут и работают сейчас, как относятся к войне РФ против Украины и почему подвергаются жесткой критике и оскорблениям в соцсетях.
«Я скажу, что это первый тур за три года. Сначала пандемия, потом война и потом шесть месяцев тотальной депрессии. Мы уже живем в Лос-Анджелесе. Всё, обратной дороги просто нет, к сожалению», – сказал Илья Прусикин.
О том, как солист группы Little Big узнал о войне в Украине: «Это было странное утро, 24 февраля. Я просыпаюсь от того, что Соня сидит надо мной и смотрит на меня испуганными глазами. Я говорю: "Ты чего?". Она отвечает: "Война началась". Я спрашиваю: "С кем?". А она говорит: "С Украиной". Я: "Ты что? Иди спать". А у нее испуганные глаза, как будто бы она увидела какой-то кошмар. И говорит: "Да ты посмотри". Я начинаю смотреть и в ту секунду понимаю, что это всё».
Возлюбленная певца Софья Таюрская подтвердила – наступил сложный период, но о переезде они не жалеют. «Очень тяжело, когда ты вроде бы уже определился, у тебя все хорошо и понятная позиция, и тебя постоянно толкают в какие-то провокации, пытаются тебе сказать - нет, не ври нам, ты на самом деле за Кремль. Мы лишились дома, работы, друзей, страны – всего! –заявила Софья Deutsche Welle. – Мы полностью перелопатили свою жизнь. Бежали с двумя чемоданами».
«У меня ощущение, что лет через 15-20 мы вернемся в Россию. Сейчас из нас сделали врагов народа, люди называют предателями, потому что мы дает интервью», –отметил 37-летний лидер Little Big.
«Мы оставили всё. Мы начали жизнь с чистого листа. То есть, мы уже не такие богатые, как были. Мы потратили все на команду, и вот сейчас мы ездим по турам, как лет шесть назад», – сказала Софья Таюрская.