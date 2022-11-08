Чудо произошло: Элтон Джон появился на показе в США без инвалидного кресла

Британский рок-музыкант Элтон Джон выступил на гала-концерте LACMA Art + Film 2022, которое традиционно прошло в Музее искусств Лос-Анджелеса. Туда, судя по фото, обнародованным в сети, артист явился без инвалидного кресла и в отличном настроении. Артист украсил мероприятие не только своим присутствием, но и нарядом от Guссi.

Певец облачился в синий брючный костюм, украшенный аппликациями со стразами и камнями. Публику он приветствовал стоя, с распростертыми объятиями и улыбкой на лице, на котором не читалось никакого намека на болезнь. Вместе с тем известно, что артист уже минимум три года борется с раком простаты. Из-за проблем с мочеиспусканием и выпадением прямой кишки, артист даже вынужден был пользоваться памперсами. Однако последнее появление в свет говорит о том, что сэр Элтон пришел в норму. Кроме того, распрощался с инвалидным креслом, с помощью которого еще недавно перемещался после перелома лодыжки.